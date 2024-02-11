小時候過年，是在倒計時的狀態下盼來的，幾百天一天一天過去，才終於等到了大年三十。除夕，興奮達到了頂點。

除夕從來都是在外公外婆家過，外公外婆有子女五人，兩女三男，我媽排行老二，除了大姊在四川，其他家都在本地。孫子輩不管是女兒生的，還是兒子生的，都一律稱呼外婆為太太，外公為爺爺。三十夜的時候，大家拖家帶口，陸陸續續就到了太太爺爺家。

還小的時候，我是跟父母一起走去的。等到讀了高中，就自己一個人去了，通常是在同學處玩了，等到快吃飯的時候才去。我們住在小山城的東邊，外婆家在西邊一個叫陡陡坡的地方，一路走過去，大約也得花半個小時。

人雖然多，開席就兩桌，一桌大人，另一桌小孩。一個緊挨一個，居然兩桌也就安排下來了。

我們吃的年夜飯，有幾道菜幾乎是本地每家都有的經典菜，一道是血豆腐，一道是鹽菜肉，一道是甜飯，雞和魚當然也是要上桌的。大舅能吃大塊肉，總是把厚厚的鹽菜肉一塊接一塊夾起來，在空中展示一下，然後，就很威武地送入口中。再能吃肉，吃多了，還是會膩，於是，涼拌蘿蔔絲連帶調料都是大舅最後收拾的。

酒一定要喝的，大都是喝的本地酒。本地酒叫安酒，雖然比不得茅台，但在過去還是很有名氣的，算是貴州名酒之一。酒杯如果不慎打翻，酒液淌在桌上，大人不是馬上就擦掉，而是打開火機，點燃了，讓其燒掉，一則表示酒醇，二是為了好玩。酒喝起來，划拳也就拉開了序幕，一時，年夜飯就進入了亢奮時刻。

酒席吃到一半，爺爺開始發壓歲錢。他拿出一疊簇新的角票，把帶出的一張舊鈔票揣回去，笑著說了聲「留下這張看荷包。」孫兒們一人大約可以拿到一元。那個時刻最激動人心，我們平時沒有零花錢，所有的動產就都著落在三十夜了。

三十夜通常要熬夜，我們孩子玩到二更天，吃了一碗酸菜粑粑，或者甜酒粑粑，就被叫去睡了。嘩啦啦的洗牌聲如最悅耳的催眠曲一般，幾下就把我推入夢鄉。

大年初一，要懶散，睡個懶覺，吃了剩菜剩飯。大年初一早上如此懶惰，是有說法的。民間都說，年初一太奔忙，一年就會都奔忙。

街上傳來遙遠的爆竹聲，吃了飯，早就不耐煩了，等著逛街呢。街上人流如注，牛毛細雨鋪天蓋地，天陰鬱著臉，風冷颼颼地吹過來，可我們的心裡都是一片明媚溫暖的陽光，穿著新衣，喜氣洋洋，走走停停，一路逛過去。滿街都是爆竹聲，另外就是一種特別的聲響，是卟跌傳出來的。所謂卟跌，是一種類似高腳酒杯的玻璃容器，杯口是封閉的，柱是空心的，可以吹，也可以用手捏，空氣竄進去，鼓動杯口的薄壁，傳出聲響。賣卟跌的小攤販四處走動，買卟跌的人也很踴躍，大人孩子都或拿或吹，街上的卟跌聲就像鋪天蓋地的歡樂頌。

小時候，出行都是跟大人走的，大了就自己去找同學玩。過年那幾天，差不多都是跟同學在一起，四處閒逛；或者走出西門，到跳花山上看穿得大紅大綠的苗族同胞圍了一圈，一邊吹蘆笙，一邊舞著繞圈；或者到了人家裡，大家圍了火爐嗑瓜子聊天。

三十夜後，晚飯是輪流在幾個舅舅家裡吃的。吃了之後，大人打麻將，或者聊天，我們就坐在一旁聽聊天。我很奇怪我家這兩個兒子不愛坐在我們旁邊，聽我們聊天，我那時是很愛的，聽到恐怖的故事，就不由汗毛倒豎，從靠門的那邊移到靠裡的地方。

年一天一天往十五過去。大人說十五是大年，其實，到了十五的時候，輕描淡寫吃了湯圓，年就過出去了。十五就像是一個無關緊要的閉幕式。