讀「紅樓夢」，看到賈府迎新春猜謎語的文化活動。第二十二回「聽曲文寶玉悟禪機 製燈謎賈政悲讖語」中，元宵節 元春省親之後，元妃差人送出一個燈謎來，打一玩物，命大家去猜，燈謎是一首七言絕句：「能使妖魔膽盡摧，身如束帛氣如雷。一聲震得人方恐，回首相看已是灰。」

隨後薛寶釵、賈寶玉、林黛玉、史湘雲、賈探春、賈蘭等都猜出來了，元妃送來燈謎的謎底是「爆竹」。

在「紅樓夢」裡不僅公子金釵猜燈謎，連賈母與兒子賈政之間也互猜謎語。賈母念道：「猴子身輕站樹梢。打一果名。」賈政猜出是荔枝，然後也說一個謎語與賈母猜，念道：「身自端方，體自堅硬。雖不能言，有言必應。打一用物。」賈母在孫兒賈寶玉的提示下，猜出是「硯台」。三代人同猜謎語，很有生活情趣。這讓我想起童年春節期間，與母親和哥哥猜謎語的往事。

除夕夜放完了鞭炮，我回到家，見母親在桌子上擺好了四個碟子，分別放滿了瓜子、花生、糖果、小金橘。母親說：「過年了，給你們說一個謎語：麻屋子，紅帳子，裡面住著個白胖子。」說完，母親指著桌上的四個碟子，給出暗示說：「其中之一。」

我想了半天，沒猜出來，比我大四歲的二哥猜出來了，他說是「花生」，母親說「對！」我不解地問為什麼？母親從碟子裡取出一顆花生，剝了殼，說：「你看，花生殼的外表很像麻子臉，紅帳子是指包裹白花生果的紅色外皮，白胖子是指白花生果。三種描述有擬人擬物，組合說的是花生。」聽到看到母親的詳細解釋，我明白了，也記住了這個花生謎語。

春節過後開學了。小學二年級語文課本裡有「孔融讓梨」，課後作業是寫一篇讀後感想。回到家，我跟母親講了今天在學校學了「孔融讓梨」，母親聽了很高興，說：「我小時候也讀過『融四歲，與兄食梨，輒引小者』。你在家裡排行最小，哥姊們都讓著你，你也要學孔融，懂得謙讓。」我明白母親的語意，以此寫了一點感想，完成了作業。

幾天後，母親給我一張紙，說：「給你加一個家庭作業，媽媽編了個謎語，你猜猜，打一水果名。」紙上寫著四句話，我一面看，一面念出聲來：「一顆果實脆爽甘，形似葫蘆熟秋天。莫忘孔融懂謙讓，中藥用它治咳痰。」我似乎明白又不太明白，覺得謎語裡說到的東西即熟悉又陌生，我想了一會兒，搖搖頭。

母親笑了，說道：「說難猜也難猜，說易猜也不難。給你一個提醒，前幾天你讀了什麼課文？寫了什麼作業？」我想起「孔融讓梨」，又仔細看了那四句謎語，猛然領悟，猜出謎底是「梨」，母親點點頭，笑了。我真高興，覺得猜謎語有趣，文字裡有遊戲，詞語巧妙組合，可比喻出不同的事物。從此我更加喜愛語文課了。

當年母親講的花生果和猜「梨」字謎語，何嘗不是民俗文化的傳承。隨著年齡的增長和文化知識的積累，我逐漸懂得寫謎語與寫詩歌一樣，來自生活實踐，來自人生經歷感觸，來自對事物的細微觀察，還要有一定的文學表達能力。猜謎語同樣要有生活體驗，對周圍人與事物的細緻了解，擁有文化知識，還需要不可缺少的想像力和感悟力。

「紅樓夢」裡的詩詞好，勿要忽略了其中的燈謎和謎語。品味燈謎和謎語裡的寓意，暗含隱語和影射家事徵兆，也是對人物未來命運的鋪墊。這些燈謎和謎語體現了作者豐富的人生閱歷和文學修養。

慶龍年，獻上本人燈謎習作一首，與大家共享樂：「三十年除夕，人家貼福字。日暮爆竹響，迎新猜字謎。」猜一字（小提示：從燈謎裡找出三個字，組成一字）。

燈謎猜字答案是「春」（取前三句第一字，三、人、日，組成「春」字）。

寫謎語要知識，猜謎語顯智慧，春夏秋冬字拆解，組成謎語有趣味。時值新春佳節，與親朋好友聚會，別忘寫個燈謎，猜個謎語。新年祝好運，謎語送福來。