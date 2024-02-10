龍年又到了，不覺想起龍年畫龍的一段往事。

十二年前，為了慶祝龍年春節，亞城台商會要在城中知名大酒店舉辦一場中美聯歡晚會，邀請很多台美商界名流參與，除了美食美酒、杯觥交錯外，也要藉此機會，介紹一些中華文化，所以各項表演很多。

我這遠居荒山的人，和這些活動本都是無關的，但在藝術大學執教的忘年交好友洪教授主持一項節目，現場畫龍，兼解說要義，要我和他一起去，湊個熱鬧，好友高抬之邀不能拒絕，只好鼓勇應允赴會。

因還有很多其他表演，畫龍節目時間只给十五分鐘。這可是難，即使兩人合作，要真畫出一條龍來，也不太可能，況且還要有些意義。我們幾經討論，決定要畫得霸氣，而且訂了題目叫「龍行天下」，我畫龍頭，由他用大草書寫龍行天下作龍身，作一個書畫合併，既有創意也可兼顧時間限制。

我從未畫過龍，就收集了些前人的畫龍和雕塑來參考，在家中研究，以求不屆時出醜。龍行天下是大草書，要說明，而且也還需延伸意義，我找不到合適的古人詩句，就又自己湊了四句祝願龍年的話：「龍行天下，落筆成真，及時霖雨，萬物欣榮。」屆時由洪教授以大家都能識的行書題上。

為了避免冷場，洪教授又去請了亞城古箏名家陳女士，紆尊降貴來配合演出。我不由大喜，他真想得周全。陳女土不僅琴藝精湛，人美、氣質清純高雅，而且彈筝時手姿悠柔曼妙，也屬僅見，定能為我們無聲無息作畫時維持場面。

因為陳女土要先看我們如何畫和寫，才能譜曲配合彈奏，而我也覺得三方要先預演一下比較好。於是我們提前一星期在洪教授家聚會，他給我們看了準備好臨場要用的，一張比一個榻榻米還要大些、已托好的金色絹，和調好的朱砂胭脂畫龍顏料，並說明畫以金底紅龍，墨色題款。我們都覺得這樣看起來，既富麗堂皇，又很有氣勢。

然後他又拿出同大小的普通白紙，我把草書龍字，第一點畫成龍頭，洪教授當即接下去，以大草書畫出龍身，並寫上我擬的四句題辭。陳女士則在一旁觀看默記，並試奏。

慶祝會上，我開始畫龍頭時，陳女士的古箏就抑揚錚鏦配合；到洪教畫龍身，氣勢磅礡、大筆揮灑時，琴音也隨之迸裂，激昂震撼；洪教題辭，我解釋意義時，琴音又趨緩和；我畫龍頭時預留，到最後才點睛，陳女士即以高亢的兩擊琴聲戛然作結，可說配合得天衣無縫，贏得滿場掌聲。休息時，有老美特意來讚我們的節目有趣。

我春天剛好有一個展覽，洪教授又把這龍配框，拿來给我撐了一次場面，圖片就是展覽時照的（見圖，作者提供）。