一九七八年一月二號午夜，坐上水鴨子運兵船，從高雄港出發前往金門。本以為要在那裡服兵役一年半，直到退伍。沒料到，四個月後，我所服役的單位奉令調回台中清泉崗，我也因此在金門度過了一生中唯一的戰地春節。

按理說，過農曆年是中國人的大節日，無論如何，應該有些年味才是，但在金門前線，這正是加強戒備，提高警覺的時候。為了挑旺過年氣氛，讓營區不致太冷清，連長特別揮毫寫了幾副春聯，要大家貼在碉堡進口的兩側，提醒大家農曆春節來臨了。

按部隊的規矩，農曆除夕中午吃「年夜飯」，為的是避免弟兄們晚上喝多了酒鬧事。「年夜飯」共有八道菜：清燉雞、紅燒魚、拼盤、獅子頭、煎肉捲、炒三鮮、蔥爆魷魚及沙茶火鍋，雖然不算精緻，但已是非常難能可貴了，因為這些菜全都是出自阿兵哥及老士官長之手，不簡單啊！

吃「年夜飯」， 連上官兵都特別輕鬆開心，大家敬酒來敬酒去，幾杯黃湯下 肚，笑聲喧天，盡興享受難得一有的輕閒。飯後回到碉堡，照照鏡子，臉已紅的像關公。

除夕夜晚上七點到九點為除夕晚會，接著是祭祖，然後全連一塊包水餃守夜。除夕夜晚會有唱歌、吉他演奏、團體遊戲、說笑話、相聲、魔術表演……，各顯拿手絕活，好不熱鬧，大夥兒難得如此開心在一起同樂。

祭祖的神位是用小木板凳及一塊菱形木板拼釘做成，塗以金漆，木板上貼紅紙，中間寫著「xx部隊全體官兵列祖列宗神位」。牌坊兩側寫著「五百年前是一家」、「 炎黃子孫成大統」，橫批是「精誠團結」。供桌上放著炸雞、扣肉及水果。連長代表上香、敬酒，全體官兵行三鞠躬禮，令人不由得慎終追遠，感念先人的陰德。第二天早上，炸雞已無翼而飛。

在部隊裡包餃子 是輕而易舉的事。撐幾張長條摺疊桌， 一字排開，揉麵、桿皮、包餡……，不出半個小時，餃子下鍋，熱騰騰的餃子就出爐上桌了。中午的「年夜飯」還來不及消化，緊接著又要開始一頓豐盛的餃子宴。

回到碉堡已是深夜十一點多了。每逢佳節倍思親，課本裡念的，直到那天晚上才真正親身體驗到。除夕夜，夜深人靜，萬籟俱寂，沒有鞭炮聲，大地的一切似乎都靜止了 ，偶爾幾聲犬吠劃破長空，思鄉之情有如潮湧，一波波地衝擊過來。

整個營區沒有燈火，伸手不見五指，上廁所都要小心翼翼，免得掉到坑裡。平常聽習慣的砲宣彈，這晚也「放假」休息了！哈，隔天可以睡個懶覺，不必早起巡視營區撿拾傳單了。

大年初一，金門街上與平常並沒兩樣，商店照常營業，只是戲院、餐飲店及娛樂場所都擠滿穿草綠服的阿兵哥，難得的春節假期，出去逛逛，總比待在軍營裡強。原本計畫去太武山一遊，參觀海印寺及「毋忘在莒」石碉，無奈我需值班留守而作罷。一大早，連長率領舞龍舞獅隊，到各連、營及民間拜年，所到之處，鑼鼓喧天，炮竹聲不斷，帶來不少春節的歡樂。這趟出行，也賺了不少紅包，收穫頗豐，晚上去吃宵夜的基金又不愁啦！臨睡前，勤務兵送來炸年糕及八寶稀飯當宵夜，暖呼呼的，實在難得。

三天的年假轉眼就過，一切又恢復到往日的平靜，到處都靜悄悄，村莊裡的居民也和平日沒有兩樣，照常下田工作。想起過去在台灣的時候，出門遊玩、牌桌上的、回娘家的，商店不到初五不開門……，這裡都感覺不到，畢竟戰地前線不能與大後方相比。

這個春節，是我一生中印象最深刻的，因為它是我第一次離家在外，且在金門前線度過的農曆新年。