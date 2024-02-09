中國人的春節，是沿襲數千年的傳統節日。在一年三百六十五天中最重要、最興高彩烈的節日就是春節，因而人們習慣地把它稱之謂 「過年」。一進臘月門（農曆十二月），在外謀生的各行各業的各種人等，不管你在天南海北，四面八方，都要趕回家來過年。回家過年是每一位背井離鄉的中國人，最為渴望的節日盛典。

二○○○年一月在美國喬治亞州 大學讀博士的兒子，一天忽然給我打來越洋電話 ，告知在二月四日「一夜連雙歲，五更分二年」跨年之時，我們闔家要過個團圓年。

我問：「你要趕回家來過年嗎？」他說：「不是。我甭回去，咱就能在一起過大年。」他的回答，讓我丈二和尚摸不著頭腦了！心想他不趕回來，怎麼過團圓年？他繼續說道：「到時候你叫我二哥把電腦搬到咱家裡來，透過『調變解調器』撥號上線（電話線）就可以聯通，花不了幾個錢，咱們就能及時在各自的電腦螢幕上相互會面，過一個團圓年。」

聽他這樣一說，我非常高興，但心中卻是半信半疑。因為當時平民百姓家裡連電話都沒有，更不知道電腦是何物。我們家裡雖然安了電話，但我也沒見過電腦什麼樣，那就只好用孩子的了。

除夕夜幕降臨後，二兒子就把電腦帶來我家，做好了準備。午夜時分，豐盛的年夜飯剛端上桌，我讓他趕快撥號上線。剎那間，在美國上學的兒子就顯現在了螢幕上，同時家人也出現在了他的螢幕上，雙方共同舉杯慶賀、祝福，互致拜年（見圖）！兒子雖然沒有親臨其境，但卻如同親臨其境。這正是：「相隔萬里路，猶如闔家一起過大年。」

發生在我家二十四年前的「線上過年」，當時成為了一件新鮮事，在坊間竟成了人們喝茶聊天的美談。