每到過年，我就會情不自禁地想起母親，所有關於年的記憶，總伴著母親的影子。兒時在家鄉過年，印象最深的不是酒肉魚香的年夜飯，也不是提著燈籠給叔叔嬸子拜年得壓歲錢，卻是母親做的新衣裳，讓我從未忘懷，日久彌新。

母親生性愛美，喜歡穿著打扮，「人是衣服馬是鞍」是她常掛在嘴邊的話，也是她給自己尋到的理論依據。母親是個性極強的女人，無論哪方面，都不甘落後於左右鄰里，把我們五姊妹打扮漂亮得體，她心裡才高興才舒坦，甚至會生出一種自豪感和成就感。那些年，過春節做新衣服，便成了她的頭等大事。

母親喜好新奇，每年給我們姊妹做的新衣服都不一樣，從布料到式樣，追求創意的新花樣令她樂此不疲。她最忌諱的是老調重彈，比如去年用了格子布，今年一定換成碎花布；去年是平方領，今年就要改成圓領加上花邊。母親本來是個節儉的人，可在做衣服上花錢卻出手不凡，她愛買新進的布料，從不碰那些陳年舊貨。她說買布料可不比買酒，陳年老酒是佳釀，可無人問津的布料，做成衣服也不會招人待見的，過年要的就個新氣象呢。

進了臘月，母親就開始忙碌起來。過年的新裝是從頭到腳全套的--棉襖罩衫、褲子和棉鞋，母親時不時去幾家百貨商店轉悠，看看有什麼新貨進來。等到把布料搞定，又開始琢磨做成什麼樣式，西式翻領還是中式立領，明兜還是暗兜，連扣子都得思忖半天，是手工盤扣，還是買配色的有機玻璃扣。

衣服和褲子顏色可得搭上，鞋子也不能拖後腿。母親愛用黑色或棕色條絨布做鞋面，鞋口鑲上同色毛絨邊，看上去比鞋店賣的鞋還時髦。

從小跟著母親，眼看著她如何把一塊布料神奇地變成一件漂亮衣裳，無意間也喚醒了我朦朧的審美意識。新衣做好了，卻不能馬上穿，小心翼翼地疊起來，壓在枕頭底下，翹首期待著新年的那一天。

最難忘的是大年初一，我們姊妹幾個迫不及待地穿上各自的新裝，你看我，我看你，你的好看，我的更好看，嘻鬧成一團。大姊的是墨綠底淺綠色團花，二姊的是深紅色方格子，兩個小妹的是藍色水波紋點子。我的那件罩衫最特別，像一幅水彩畫，水粉底子上飄飄灑灑的是白色梅花，好像都能聞到花的香味。多少年過去了，我依然記得那件新衣。

母親是個極其認真的人，一旦計畫做什麼事，就會竭盡全力不遺餘力。我九歲那年，她打算帶我們姊妹去爺爺奶奶家過年。那會兒正流行晴綸毛衣，色彩比羊毛衫鮮艷，價格又便宜，母親看了竊喜，她打定主意，給我們每人織一件，好讓公婆看看她精心養育的這五朵金花。

兩個月要織五件毛衣，這可稱得上是大工程，她激動得難以入眠，常常打著手電筒連夜酣戰。那時候還沒有什麼毛線編織大全，她就在白紙上畫格子，用鉛筆填空，一筆一畫地描出毛線編織圖，那絕對是我母親的獨創。我們穿著媽媽親手編織的毛線衣，去相館拍了一張照片。母親的傑作被定格在那一瞬間，身上的花毛衣，臉上無憂無慮的笑容，印證了我們快樂的童年，而母親為此付出了多少個無眠之夜啊。

後來我考上大學，到北京去讀書，母親給我做新衣服愈來愈少了。她說，去大商場買吧，大城市講究時髦，俺這手工活上不了台面。聽了母親的話，我心裡酸酸的。母親做的衣服可能沒那麼時尚，但卻帶著一種溫度，能夠一直溫暖到心底。