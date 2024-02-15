我從小到大，父親都沒責罵過我，也很少教訓我，他一直是用言行來感染我、啟發我。不曾料到，在我過了知天命之年以後，年過八旬的他有一次竟然狠狠地批評了我，此教誨令我久久難忘。

那時母親病重被轉到縣醫院，父親執意來陪伴。十天後，母親病好出院，我和妻子就要他倆在我們縣城的家裡多休養一些日子。一天，社區幹部通知我，時間到了，趕快把「住戶調查記帳簿」交上去。糟糕，我把此事忘得乾乾淨淨了。

我家剛剛被確定為調查戶，第一個月的記帳是在社區幹部的指導下完成的，這還是第二個月，因母親住院太忙，好多天沒記載了。我找出「住戶調查記帳簿」，憑記憶一樣一樣往上填，有的記不起來的，就想當然地估摸著寫。「你怎麼這樣做？」突然，父親在我背後吼叫道，嚇了我一大跳。回頭一望，一向慈祥的父親瞪著眼睛，怒氣沖沖地繼續責問著：「這樣的表格應該是每天記載的，怎麼能到要交了才一次填掉？」「我、我……。」我囁嚅道：「這些天沒、沒空……忘、忘了。」

「幾分鐘的時間也沒有啊？你這是不重視！」「爹爹，你、你不要大驚小怪。不就是十幾天嘛，我聽人家傳說，有的人每個月就是在交之前隨便填一下算了。」

「人家，人家？這是不對的！」父親似乎火氣更大了，他滿臉通紅，聲音更響起來，「這是不負責任的表現！你應該批評他，更不能這樣做！組織上出於信任才確定你們為調查戶的，而你們竟馬馬虎虎，胡亂填寫，交差了事。你自己還是幹部，這樣做更錯……吭、吭，吭吭吭，吭吭吭……。」父親太激動了，一陣劇烈的咳嗽，他說不下去了。

「你怎麼了？發火幹什麼？」母親從房間裡慢慢走出來，示意我扶父親坐下，把茶杯遞到他手中。見母親來了，我有些委屈地說：「姆媽，我前幾天沒空，只不過把統計部門的調查表格補填一下，爹爹就批評了。」

「批評你，這還不應該？」父親喝了幾口茶水，緩了緩口氣說道，「國家有『統計法』的，上面規定，統計調查對象要真實、準確、完整、及時地提供資料。不這樣做，講得嚴重一點，是違法的表現。」「我，違法？」我真沒想到這一點。

「啊呀，老頭子，你講這麼厲害幹什麼？」母親怪過父親，又轉過來勸我說：「你爹爹在統計局幹了幾十年，他幹事一根筋，把數字看得很大、很重要的，你以後真的要注意。」

「唉，這次沒辦法只能算了，下不為例！」父親語重心長地對我說：「如果大家填表都糊弄一下算了，那統計數字就不準確，分析形勢就會出問題，這對國家制定政策是有害的。」「嗯。」我點了點頭，保證以後要認真對待，父親才深深出了一口氣，咧開嘴笑了。

接下來，父親講了他以前的一些工作情況。他解放前高小畢業，在農村算是有文化的人，又外出學過生意，算盤打得好，所以在後來的高級社和人民公社裡搞財會工作，當了國家幹部後，被調進歙縣統計局，直至退休 。他說，上世紀六、七○年代，調查網絡不健全，調查手段極少，他們不斷討論、改進方式方法，為把數字弄準確，為做出切合實際的判斷，就經常深入到工廠、農村、單位，手工填表，算盤計算，很是辛苦的。可這關係到經濟的統計，國情的了解，政策的制定，大家都勤懇工作，無怨無悔。父親還回憶了去蕪湖參加培訓班，去基層調查的幾個例子，使我對那時純樸踏實的工作作風有了進一步的認識。

我記得非常清楚，父親當時特別言近旨遠地告誡我說：「我們雖是普通老百姓，不是幹大事的，但一定要遵紀守法，不管幹什麼工作都要務實、誠實，做出一定的成績。」

那次父親與我的談話，差不多持續兩個小時，在我們父子之間可算比較長的。遺憾的是，幾天後父母硬要回鄉下老家，沒想到母親兩天後又發病，鄉村醫生誤診，三天裡病情急劇惡化。我得知消息，馬上叫救護車把她轉到縣醫院搶救，可醫生已無回天之力。

母親逝世後，父親痛苦不堪，憂鬱成疾，我常去看他，大多是淚眼相望，默默無言。沒多長時間，他也因腦血栓突然駕鶴西去。

父親最後的教悔，極大地震 撼著我的心靈，我本以為自己表現不錯的，哪知道就是用父親的眼光來檢視，我還做得不夠。那之後，我不但天天把「住戶調查記帳簿」擺在桌上顯眼的地方，妻子也很上心和支持，買了物品就把小票或隨手記下的小紙條夾進簿中，我則每天問一句、看一下，有了經濟往來，就認認真真地填寫到記帳簿上，直到圓滿完成了三年的被調查記帳的任務。

而且在其他方面，我同樣不忘他的教誨，無論大事小事絕不違反黨紀國法，踏踏實實地幹好了每一項工作，取得了新的成績。

十幾年過去了，我把父親最後的教誨銘刻心中，他的話定使我終身受益！