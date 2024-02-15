十二月是一年中最繁忙的日子，活動多聚會也多，都在這個月份散發著邀請函，展現一年裡的成果及圓滿的喜悅。去年十二月初，接到十美姐的華崗基金會的邀請函，為慶祝北美華崗基金會成立大會，裡面有中國文化大學北美校友會聯合會會長王涵萬的名字。老公和我看到此大名時突然一驚，該不會是紐約的王大哥吧？為了確認，拿起電話問了十美姐，這位王先生是從紐約來的嗎？沒想到真的是王涵萬大哥。

認識王涵萬是我們剛進學校時，他是全美中國同學會的會長。想到一別四十年毫無音訊，一股腦的回憶出現在眼前。那個年代電腦剛起步並不普遍，大哥大 手機都還沒有影子，靠的全是郵件往返。畢業後幾年王大哥搬家，我們也因工作的關係離開紐約來到洛杉磯 ，從此就像斷了線的風箏不知去向。

在等待接他們的日子裡，我翻出四十年前的照片，他也翻出舊照，我們相互傳送發黃的往日時光照片，非常有趣的回憶。接到王大哥與他的公子Patrice當天，一眼看出他的福態相，高大的兒子已看不出小時候的模樣，畢竟四十年沒見過面。

話匣子一開，無數的往事點點滴滴一路上述說不完，看著Patrice高壯穩重又心細，想到兒子與他可是兩小無猜的玩伴，兩人滿臉嬉笑時露出缺齒的大門牙。時間過得真快，轉眼他們都已當了父親，我們也都是爺爺奶奶輩了。

當年兩家往來頻繁相互支援，只要大哥有事，小孩就會放在我這照顧。Patrice的記性真好，許多小時候的事情，他可以如數家珍述說出來，例如兒子很小的時候動小手術，他都記得。有些事情連我們都忘記，他居然可以讓我們回憶起當時的情景，不得不佩服他的記憶。

當年的窮學生都是苦哈哈的，由於王大哥一家比我們早來到美國，我們常得到他的幫助。記得有一次老公氣喘發作送到急診室，心跳一百七十，整個人都在發抖，非常脆弱，心似乎要跳出嘴巴一樣，話都說不出來，然而醫生隨便處理了一下，便要我們回家。王大嫂是NYU 有執照的護士，當她知道此事，當場質問醫生，醫生知道自己不對，便馬上要老公留院觀察。

又聊著當年王大哥的房客，只要有一點小事，就會電話要他去處理。有次夏天時草長長了一點，房客致電王大哥要他馬上處理，不然就要控告他，沒辦法之下，老公和王大哥拿著工具趕著過去整理，才平息房客的怒氣。無數的小事情互相幫忙，流露出朋友的真情。

三天的會議下來，總算有點空間來到舍下小坐一會兒。當車子進入車道時，大哥遠遠看見我們的後院有不同果樹，用很羨慕的眼光說我們種什麼都豐收，他們家是種什麼都不成，可惜想吃的柿子、紅棗、石榴都已是秋收尾聲了。不過鄰居的柚子樹延伸到我處，被風吹下來的柚子掉落滿地，他們像寶貝一樣撿了些柚子加上芭樂，一起裝袋帶回紐約和他的家人分享。

短短的幾天相聚，說不完的故事，還好拜今日的科技，人與人之間也拉近距離，說不完的話，只有留在無遠弗屆的手機中慢慢話後。