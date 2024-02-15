幾年前，我們老倆口和妹妹、妹夫一起到了蘭州，黃河上的鐵橋和羊皮筏給我們留下深刻印象。

據橋邊的石碑記載，這條橋歷史悠久，最早開建在明洪武五年（公元一三七二年）。清光緒三十四年（一九○八年），政府聘請美、德人士設計和技術指導，中國工匠施工建造，建起了長兩百三十三點三三米、寬八點三六米的黃河第一座鐵橋，初名「蘭州黃河鐵橋」，它是五千多公里黃河上第一座真正意義上的橋梁，因而被稱為「天下黃河第一橋」。一九二八年為紀念孫中山先生，改名為「中山橋」（見圖）。

中山橋是一座步行橋，五孔五拱。過橋到黃河北岸，站在橋邊瞭望，對面白塔山上廟宇莊嚴，寶塔直插九霄，黃河水奔騰東去，不捨晝夜，水色不黃，這裡離黃土高原還有相當距離。

蘭州黃河鐵橋是中國近代史上蘭州市、甘肅 省乃至整個西北地區，第一座引進外國技術建造的橋梁，在中國建築史上具有獨特的地位，它體現了中國近代史上洋務運動時期建築藝術的風格、流派和特徵。它現在是國家級重點文物，也是蘭州的一張城市名片，蘭州民眾對它有著很深的感情。

黃河大橋下面有一個小碼頭，是供遊人乘坐羊皮筏子的，我們也過去見識一下。有幾個羊皮筏子豎在岸上，一個筏子由十三個羊皮囊組成，羊皮囊就是一個全羊剔去內臟後充氣而成，依稀還能看到頭和四肢的形狀。這種筏子體積小、重量輕、結構簡單、攜帶方便，一個人背起來就走了。

羊皮筏子小而輕，吃水淺，十分適宜在黃河航行。擺渡時皮筏順流而下，返回時，則由筏客扛於肩頭，步行回到上游，故有「下水人乘筏，上水筏乘人」之說。羊皮筏子是黃河文化的重要組成部分，是古代漢族勞動人民智慧的結晶。以皮筏為渡由來已久，「後漢書」、「水經注」都有記載，自漢唐以來，上自青海，下至山東，黃河沿岸使用皮筏，經久不衰。

在過去的幾個世紀裡，羊皮筏子一直是黃河沿岸居民和商販的主要交通工具，它們不僅用於日常出行，也用於運輸貨物和農產品。由於其輕便、靈活的特點，羊皮筏子在黃河上的航行速度非常快，不怕擱淺，不畏急流和漩渦，能神妙地繞過暗礁和淺灘，因此被稱為「水上飛」。

五○年代之前，在鐵路尚未開通、公路交通又不便利的黃河上游地區，皮筏一直是重要的運輸工具。抗戰時期，蘭州一筏客用羊皮筏子從四川廣元運輸汽油到重慶，這個轟動山城的故事，成為蘭州百姓的美談，並以「羊皮筏子賽軍艦」美譽而載入史冊。

著名記者范長江在「中國的西北角」一書中，詳細記載了他在二十世紀三○年代乘坐皮筏子，由蘭州前往內蒙古採訪的樂趣和見聞。如今，皮筏子主要用於由郊區往市區送運瓜果蔬菜，渡送兩岸行人等。

皮筏子在河道上悠閒漂蕩，遠遠望去，就像一葉扁舟，人筏混為一體，隨波逐流；近看則見緊貼水面的皮袋筏顛簸而行，有驚無險，極富刺激。羊皮筏子代表著堅韌、勇氣和智慧，它是人們與自然和諧共生的見證，是蘭州民俗文化的遺產，也已成為蘭州黃河上旅遊觀光 的一大亮點。