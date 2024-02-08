父親已經離開我們十九年了，每年的清明節、父親節，和他的生日、忌日都會想起父親，他的音容笑貌總是在我的腦海裡。有時在夢中驚醒，因為又見到了我的父親。

我的父母一九五四年畢業於北京大學醫學院，母親留在北大醫院工作，父親被分派到內蒙古包頭醫學院。他們結婚後，父親就遠赴包頭創建泌尿外科，每年寒暑假父母得以在北京團聚。

我小時候和父親相處時間不多，但他對我體貼入微，讓我印象深刻。母親告訴我：「你一歲多時，有一次媽媽怪罪你不聽話，說了你幾句。幾分鐘後找不到你了，出去一看，你正抱著樓梯欄杆扶手一節一節往下走。媽媽問你要去哪裡，你回答說去包頭找爸爸。」母親把這件事說了幾十年，終生難忘。

父親也期望著家人團聚，幾年後他考取了中國泌尿外科奠基人吳階平教授的第一位研究生，回到了北京。我當時在寄宿幼兒園，一次父親星期六到幼兒園接我回家過周末，不知道什麼原因我尿褲子，沒敢告訴老師。父親抱起我，發現我的褲子都是濕的，問我為什麼，我回答說：「沒關係，一會兒就乾了。」父親聽到眼淚奪眶而出，那是我第一次看到父親流淚，因為他太心疼兒子了。

長大之後父親告訴我，星期天晚上送我回幼兒園，需要乘電車，每次在電車上我都要說：「我不要去臭電車幼兒園。」父母做醫生工作繁忙，只好把我送幼兒園寄宿。

父親是上海人，有口音，因為住在北京，很想學北京話，特別是京片子的兒音，可是上海口音很難改變。一九六三年我準備上小學時，我家離北京第一實驗小學很近，但入學需要考試。

父親暑假期間給我補習，算術課我很快就掌握了。語文的漢語拼音是個大問題，比如只（ZHI）、尺（CHI）、師（SHI）的讀音，父親發音成了字（ZI）、此（CI）、斯（SI），練習了很久，拼音還是沒有完全掌握。好在別的科目考得很好，終於被錄取了。父母非常高興，引以為榮。入學後才發現，大部分同學家裡都有來頭，都是高幹子弟，包括不少副國級高官。像我這樣的平頭百姓子弟考進來的，屈指可數。

文革開始後，父母都被發派到相隔數千里的農村。我和九歲的弟弟在北京相依為命一年多，父母省下他們的糧票，寄回北京給我們增加口糧。沒有父母在身邊的孩子，心裡真的很苦，天天盼望著父母的回歸。

父親從鄉下回到北京後，有三年時間我很少見到他，他幾個月回家一次也是來去匆匆。不過父親每次都帶回當時非常稀罕的水果：多汁的水蜜桃、碩大的甜橙、熱帶的芒果等，當時不知道他從哪裡搞到的。七○年代中期，我是從報紙上國家領導人逝世的報導，才得知父親是國家領導人醫療專家組的成員，這才明白那些高檔水果怎麼來的。

我十五歲那年下鄉插隊，父母沒有當著我的面說什麼，私下裡則表示孩子在風華正茂的年齡，不讓繼續讀書長知識，怎麼也想不通，可又沒有辦法。

插隊，工廠，幾經輾轉，五年後我被錄取到廣州中醫學院上大學，我告訴父母時，略表遺憾，因他們希望我學西醫，另外上學就沒有工資收入了。父母則表示，只要能上大學，學不學醫都沒關係，能讀書就好。

大學期間，父親每兩周就給我寫信，提醒我他和母親學醫的經驗，我就像一棵沙漠裡乾枯的植物，突然得到雨露的滋潤，拚命汲取著學術的甘霖，很快就上路了。考取研究生後，父親把他帶幾十個研究生的經驗告訴我，耳提面命，諄諄教誨，讓我茅塞頓開，獲益匪淺。

一九九○年我來到美國後，父親每年都要來美國參加泌尿外科年會，在我家裡時，父親有時會停止和家人的聊天，拿出自己的筆記本，記錄他對下一個科研題目的想法。他的腦子時時都在不停地思考，雖然他早已年過花甲，可他對新技術、新題目、新方法樂此不疲。三十年前，父親給我解釋用小腸移植代替切除的膀胱，如何誘導細胞的功能，聽得我如墜雲霧，深深感受到父親醫學知識的深奧，和對醫學研究的追求，孜孜不倦。每年的節日，都能使我聯想起我的父親。