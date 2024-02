春節將至,我突然想起作家老舍寫過一首關於端午節 的七律,其中有一句「無錢買酒賣文章」,我非無錢買酒,文章也不值錢,但因為我想起了第一次在美國過春節的情景,因此我就把這句改為「因節生情寫文章」,欣然命筆,寫下這篇短文。

那是一九九七年,那年二月七日春節,我們在美國維吉尼亞州 夏洛茲維爾,女兒那時在維吉尼亞大學讀研究生。這是我們第一次來美國,家鄉親友遠隔重洋,無法相聚,於是我們就在二月六日大年夜,邀請幾個中國朋友來吃年夜飯。

那天不知怎麼搞的,白斬雞老了一點,紅燒肉鹹了一點,八寶飯甜了一點,但大家還是吃得很開心。我知道這不僅是客氣,而是因為嘗到了家鄉味,聽到了鄉音,精神上的滿足勝過了口感享受。在這異國他鄉,幾個中國人有緣,春節能夠在一起聚一聚,是很難得的,大家都有「金風玉露一相逢,便勝卻人間無數」的感覺。

二月九日年初三,當地教會組織華人春節聯歡活動,我們不是教徒也可以參加。聯歡會上的節目有:梁祝古典舞、詩朗誦「每逢佳節倍思親」等,沒有一個洋舞、洋曲,組織者知道在中國人民這個傳統節日裡,只有這鄉音、鄉曲、鄉歌、鄉調才受歡迎。雖然有時表演者吐詞不清,咬音不準,動作稚嫩,大家照樣熱烈鼓掌,因為它解了人們的鄉愁,使大家解了一次思鄉癮。

我們初來乍到,沒一個熟人,可說是「西出陽關無故人」,可是在這聯歡會上同胞們見了面,雖然互不相識,但都很熱情,互致祝賀,真是「相逢何必曾相識」,同胞就是一家親。最後一起觀看了一九九七年春晚錄像,沒有想到在大洋彼岸的異國他鄉會看到這個節目。

春節前後,維吉尼亞大學也舉行各種活動慶祝中國春節。二月一日,維大中國學生會放了兩部電影「七七事變」、「觀光 時代」歡度春節。正月半,維大國際學生活動中心舉辦中國新年活動,內容有:一講中國話;二中國書法,寫中國字;三用英文講中國傳統故事;四包餃子,吃炒飯。沒想到到會的美國朋友比中國人還多。

會上維大一個三十多歲的女教師講話,說她剛從杭州領養了一個不到兩歲的女孩,很喜歡,她現在正在學中文,準備幾年後到中國去教書,把小孩也帶去,讓孩子不忘自已的祖國。我深深被這位普通的美國女教師對中國的感情所打動。

春節前,女兒在住房門上貼了一個大紅的「福」字,一個美國朋友看到後,請女兒解釋它的含義,她了解後,連忙說:「I wish you happiness.(祝你們幸福快樂)」她接著又說:「I hope the good fortune into my home too.(我也希望好運降臨到我家) 」這位美國朋友也被我們中國的傳統文化所感染,共同祝福來年幸福。

時間過得真快,第一次在美國過春節,到現在已二十多年,可是這二十多年前的往事,現在回憶起來仍然記憶猶新。在這春節即將到來的時刻,我藉此短文祝福我們的親朋好友,在新的一年裡幸福安康。