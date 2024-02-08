春節將至，我突然想起作家老舍寫過一首關於端午節 的七律，其中有一句「無錢買酒賣文章」，我非無錢買酒，文章也不值錢，但因為我想起了第一次在美國過春節的情景，因此我就把這句改為「因節生情寫文章」，欣然命筆，寫下這篇短文。

那是一九九七年，那年二月七日春節，我們在美國維吉尼亞州 夏洛茲維爾，女兒那時在維吉尼亞大學讀研究生。這是我們第一次來美國，家鄉親友遠隔重洋，無法相聚，於是我們就在二月六日大年夜，邀請幾個中國朋友來吃年夜飯。

那天不知怎麼搞的，白斬雞老了一點，紅燒肉鹹了一點，八寶飯甜了一點，但大家還是吃得很開心。我知道這不僅是客氣，而是因為嘗到了家鄉味，聽到了鄉音，精神上的滿足勝過了口感享受。在這異國他鄉，幾個中國人有緣，春節能夠在一起聚一聚，是很難得的，大家都有「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數」的感覺。

二月九日年初三，當地教會組織華人春節聯歡活動，我們不是教徒也可以參加。聯歡會上的節目有：梁祝古典舞、詩朗誦「每逢佳節倍思親」等，沒有一個洋舞、洋曲，組織者知道在中國人民這個傳統節日裡，只有這鄉音、鄉曲、鄉歌、鄉調才受歡迎。雖然有時表演者吐詞不清，咬音不準，動作稚嫩，大家照樣熱烈鼓掌，因為它解了人們的鄉愁，使大家解了一次思鄉癮。

我們初來乍到，沒一個熟人，可說是「西出陽關無故人」，可是在這聯歡會上同胞們見了面，雖然互不相識，但都很熱情，互致祝賀，真是「相逢何必曾相識」，同胞就是一家親。最後一起觀看了一九九七年春晚錄像，沒有想到在大洋彼岸的異國他鄉會看到這個節目。

春節前後，維吉尼亞大學也舉行各種活動慶祝中國春節。二月一日，維大中國學生會放了兩部電影「七七事變」、「觀光 時代」歡度春節。正月半，維大國際學生活動中心舉辦中國新年活動，內容有：一講中國話；二中國書法，寫中國字；三用英文講中國傳統故事；四包餃子，吃炒飯。沒想到到會的美國朋友比中國人還多。

會上維大一個三十多歲的女教師講話，說她剛從杭州領養了一個不到兩歲的女孩，很喜歡，她現在正在學中文，準備幾年後到中國去教書，把小孩也帶去，讓孩子不忘自已的祖國。我深深被這位普通的美國女教師對中國的感情所打動。

春節前，女兒在住房門上貼了一個大紅的「福」字，一個美國朋友看到後，請女兒解釋它的含義，她了解後，連忙說：「I wish you happiness.（祝你們幸福快樂）」她接著又說：「I hope the good fortune into my home too.(我也希望好運降臨到我家） 」這位美國朋友也被我們中國的傳統文化所感染，共同祝福來年幸福。

時間過得真快，第一次在美國過春節，到現在已二十多年，可是這二十多年前的往事，現在回憶起來仍然記憶猶新。在這春節即將到來的時刻，我藉此短文祝福我們的親朋好友，在新的一年裡幸福安康。