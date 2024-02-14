我家祖籍江蘇省靖江縣東北邊陲一小鎮，名門望族，書香門第也。

抗日戰爭前，我們家房屋多，田地多，產業多，經營糧行、醬園、繭行等多個店鋪，經營有方，財源滾滾。祖父信奉「學而優則仕」、「書中自有黃金屋」格言，不惜花費，讓子孫接受良好教育，中學畢業後讀大學，鎮上能接受高等教育者唯謝氏子孫，父親和兩位伯父皆畢業於中國名牌大學。擇女婿，祖父也要挑有學問的，大姑父是美國哈佛大學地質學博士，二姑父畢業於中央大學土木工程系。

家族顯赫，免不了故事多、佳話多。最令人刮目相看的是，謝家既出了在國民政府中當高官的，也出了與之對立的共產黨 幹部。在當地老百姓心目中，這是一個十分矛盾的家族，引以為怪而議論紛紛。

我的二伯父早年畢業於北京大學，通過「考試院」考評，當上以產黃金著稱的山東省招遠縣縣長，光耀門庭，祖父引以為榮。五伯父畢業於暨南大學，抗日戰爭期間，任第三戰區司令顧祝同機要秘書（少將軍銜）；抗戰勝利後任江蘇省松江專員（統轄上海周圍八個縣）、立法委員。父親在復旦大學畢業後不久，抗日戰爭爆發，上海淪陷前夕，跟隨國民政府撤退到「大後方」重慶。抗戰勝利後，在國民黨 中央執行部、三民主義青年團中央團部任職，跟李宗仁秘書程思遠先生同坐一室辦公。

豈料好景不長，國共內戰爆發，強盛一時的「國軍」轉眼間兵敗如山倒，落得個潰退台灣的結局，效忠黨國的父親和伯父，隨之逃離大陸去了台灣。

堂姊則反其道而行之，投奔共產黨。那是抗日戰爭年代，家鄉被日寇侵占成為淪陷區，日本 強盜殺人放火，姦淫擄掠，實行燒光、殺光、搶光的「三光」政策，百姓生活在水深火熱之中。那天，年方二十的堂姊突然失蹤，寡母（我的二伯母）急壞了，著人到處搜尋而無著落，後來得知堂姊投奔新四軍了。

堂姊原在靖江縣某地（新四軍粟裕部下培育幹部的搖籃）讀書，她關心國家大事，受到抗日救亡思想的薰陶，深明「國家興亡，匹夫有責」的大道理，恨透侵占中國的日本鬼子，萌發投筆從戎、抗日救國的理念，跟班上幾位同學商定，投奔新四軍，打日本鬼子殺漢奸，但是不讓人知曉，以免家長「拖後腿」。

遍尋無著，二伯母日復一日哭哭啼啼，嗚咽落淚，就像魯迅小說「祝福」中可憐的祥林嫂那樣，整天嘮嘮叨叨：「你是我們大戶人家的閨女，不愁吃、不愁穿，卻要去當兵吃苦，還有丟掉生命的危險。你這個死丫頭呀沒頭腦，你不想想，你五叔、六叔在國民黨政府和軍隊中做事情，你卻投奔共產黨當新四軍，日後他倆回來，叫我如何交代。」

抗戰勝利後，一九四六年秋，兒時的我聽說蘇北戰場戰事激烈，地方政府動員群眾支援前線，好多青壯年響應號召隨大軍北上，有的推獨輪車運送茶飯和軍用物資，有的抬擔架火線搶運傷員。鄰居王大伯在前方搶運傷員時，看到地上躺著一名中彈犧牲的女兵，外貌酷似謝家閨女，莫非她遭遇不幸！後來二伯母得知這個消息，哭得死去活來，精神崩潰了。

其實堂姊並未犧牲，她好好地活著，在陳毅將軍率領的解放軍「三野」當隨軍記者。一九四九年四月，橫渡長江攻克江陰後第二天，堂姊竟找到我們，真是悲歡離合，不勝欣慰。

攻占南京後，堂姊先後在南京人民廣播電台、新華日報社工作，當記者、編輯什麼的。文化大革命結束，堂姊為江蘇省高教處撐門人。

同樣是「大戶人家」出生，跟堂姊從小一起長大、當年先行一步投奔新四軍的堂姊夫，後來在中共江蘇省委宣傳部工作。他倆真是天生的一對，畢生勤勤懇懇，忠於職守，為所從事的事業而奮鬥，堪稱功德圓滿。

曾在「大後方」重慶、江西戰區闖蕩的父親和伯父，抗戰勝利後榮歸故里，衣錦還鄉，曾經風光一時。我的二伯母羞見親人，只好退避之。風雲變幻，斗轉星移，效忠黨國的父親和伯父，落得個「葬我於高山之上兮眼望大陸，大陸不可見兮只有痛哭」（黨國元老于右任先生晚年詩中語）。

而堂姊走的是另一條路，紅色康莊大道。家鄉父老盛讚：謝家閨女高瞻遠矚，認清形勢，她走對了路。一家兩代人結局各有千秋，可悲可嘆！