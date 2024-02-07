大嫂一聲聲淒厲、悲慘的哀嚎，整整過去了八十年，仍然清晰地迴響在我的耳邊。至今，每想起大嫂的死，我的心就疼。

我的大嫂，是我抱著一隻大紅公雞，坐著牛車，從離家三十多里地的郭村接回來的。那是一九四二年初秋，家裡長工富誠哥駕著紮有席篷的四輪大車，帶著我去給大哥接親。牛車緩慢地行駛在坑坑窪窪、塵土飛揚的土路上，三十多里地，走了整整一天，頭天去，第二天回。那年，我十歲。

時值日寇在山東老家肆虐，去大嫂家路上，要經過一座日偽軍砲樓，富誠哥除了帶錢，還帶著香菸，是過砲樓的「買路錢」。一路來回，兩次哨兵盤查，每一次，富誠哥都拿錢、拿菸，打點「二鬼子」。就這樣，還算平安，把大嫂接回了家中。

大哥的婚姻，是父母包辦的。大嫂二十，比大哥年長兩歲，婚前，他們沒見過面。成親的那天，大哥匆匆忙忙，從河南 商丘趕回家拜堂。我至今清楚記得他們拜堂成親的情景。

那天，前來賀喜的，有黃姓族人和其他遠親近鄰，男女老少擠滿了我家不小的院落；吹「響器」（嗩吶），放鞭炮，熱鬧非凡。大哥穿著嶄新的藍布馬褂長衫，頭戴嶄新的朱頂黑色六合帽；大嫂蓋著紅蓋頭，身穿紅花衣服，兩人並排拜天地。

拜堂第三天，大哥就回了商丘，從此再沒和大嫂見面。現在想來，大哥來去匆匆，應該是對這樁婚姻不滿意。但在十歲的我眼中，大嫂很漂亮，她高高的個頭，大眼睛，皮膚白裡透紅，就是有點胖。

大哥走後，大嫂獨守空房，卻沒有一聲怨言，整日默默做家務、做針線、下廚房、侍奉公婆，禮數十分周到；舉手投足、一言一行，溫文爾雅，頗有大家閨秀風範。不知大嫂是否讀過書，即便讀過，也就只能小學為止吧，因為那時，只有縣城才有中學，而縣城被日本 占領。若沒讀過洋學堂，她也一定讀過「女兒經」、「三字經」、「增廣賢文」一類古書吧。

從她進我家到不幸逝去，近一年時間，我從沒見她有過一絲笑容。婚姻不幸，大嫂的怨恨和痛苦，我父母，尤其母親，看在眼裡，疼在心裡。為安慰大嫂，母親要我和大嫂住一間屋，名曰給大嫂「暖腳」。

年幼的小叔子給嫂子「暖腳」，是當地一種習俗。大嫂因此每天照顧我睡覺、起床，無微不至，但卻很少跟我說話。在我給大嫂暖腳的日子，我就睡在她腳的一頭，很多夜晚，十歲的我，抱著大嫂的腳進入夢鄉。迷迷糊糊中，我常聽到她的啜泣，她的眼淚，一定「灑上花枝見血痕」。

過門半年多，大嫂突然得了「腦膜炎」，病情來勢凶猛 ，大嫂的頭劇烈痛疼，哀嚎聲晝夜不停。夜裡，這哀嚎聲穿透夜晚的寂靜，十分磣人。姊姊因為害怕，甚至不敢住在家裡，白天，她和母親輪換照顧大嫂；晚上，就躲到隔壁大娘家裡去睡覺。

那時，鄉裡只有中醫，大嫂吃了很多中藥，不管用。父親打聽到有種藥叫「盤尼西林」，可以治大嫂的病，但這種藥，不僅昂貴，還很難買到。各方托人，父親終於在黃崗集買到三針「盤尼西林」，為此，賣了兩畝地、一頭牛。

打了盤尼西林，大嫂頭痛也只有短暫的緩解，三針過後，很快又頭痛欲裂，繼續哀嚎。痛不欲生時，大嫂一聲一聲哭喊：「華佗爺，救救我！華佗爺，救救我！」母親和姊姊用湯匙餵她吃飯，她根本吃不下去，瘦得皮包骨頭。母親後來告訴我，大嫂就這樣叫了整整一百天。漸漸地，那呼叫聲愈來愈弱，最終在氣息奄奄中，耗盡了她二十一歲的生命。

哀，莫大於心死！大嫂的心，應該早就死在了她不幸的婚姻裡。病魔，不過是又毀滅了她的肉體罷。