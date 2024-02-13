雨點瘋狂地敲打著玻璃窗，夜風從門縫颼颼地竄了進來，雖然屋裡點燃著暖氣，身上包裹著幾件冷衣，我仍禁不住哆嗦。就在這時候，電話響了，是遠在加州 以前越南 的舊學生打來的電話。三十年幾前，我從難民營來投靠住在波特蘭的大哥，大哥替我辦理了社會安全卡、身分證後，又指導我在美國生存應有的基本技能：使用支票、看黃白頁電話簿、看地圖、開車等。兩個月後，我在波特蘭學區謀到一份工作。

就在工作穩定後，我接到這舊學生的電話，她在加州洛杉磯 華埠開蔘茸行，知道我禁不起寒冷的天氣，建議我移居加州。她見我猶豫不決，就給我一個星期時間考慮。我拿起電話筒，「老師，考慮得怎麼樣？」「我雖不喜歡這冰天雪地的天氣，但才工作了兩個月……。」「您不用擔心工作，我的蔘茸行需要人手，您可來試試，而且我有熟人出租公寓，我可替您安排，月租包括電冰箱在內才五百塊，就在我家附近，我可先替您簽租約，您來了可立即搬進去住。」

我再三思量，毅然冒險南下加州。當年沒有網路地圖或導航，我在便利店買了俄勒岡州、加州和洛杉磯地區的地圖。我清晨五點開車，在沙加緬度過夜，翌日下午來到洛杉磯。就在從五號高速公路轉過十號高速公路的Mission Road出口時，進錯了一個車道，在那裡花了整整一個鐘頭，才輾轉經由七一○高速公路來到蒙市。

學生兩姊妹及伯父伯母全家盛情接待，在他們家用了晚餐後，她就帶領我到附近租好的公寓。翌日他們回蔘茸行上班，我在她家借了電話，打給電話公司、電力公司和瓦斯公司開了戶口，伯母又盛情留我在她家進午餐，還帶我到附近走一圈，讓我知道超市在何處。當一切安排妥當後，第三天我一早來到學生的家，跟隨她們到蔘茸行上班。

我由最基層的收銀員做起，誰料一早來了一個老頭子，向我買一包「萬寶路」，我以為是問路的，旁邊一位老員工白了我一眼：「他是要買菸呀！就在你背後。」我抬頭一望，天呀，我從沒抽過菸，不知萬寶路是菸，更不知竟有紅綠之分。

學生見狀，要我去把人參從一個大桶裡分裝進塑料盒，我信心滿滿以為是一件很簡單的事，想不到她望著裝好的人參後，低聲說：「老師，您應該把那些好看大的排在上面，難看小的放在底層。」我轉過替收銀員裝顧客買的東西進塑料袋，才做了兩個顧客，她就瞪了我一眼：「這也不懂？兩個塑料袋。」我一頭霧水，後來才知道有玻璃瓶時，塑料袋要用雙層。

一個星期後，在上班的路上，蔘茸行的一個老員工對我說：「老師，我看您還是不適合這份工。」他是學生的親戚，也跟著叫我老師，每天都搭學生的車一起上班。既然如此，我要有自知之明，隔行如隔山，當晚就辭職了。

多年前，姊妹花中的妹妹驟然去世，我是後來才知道。歲月如梭，如今我在加州教書，總算是有立錐之地，但這對姊妹（見圖）及她們全家當年熱心款待及眷顧恩情，我沒齒難忘。