中國農村皮影戲逢節氣才有，如正月間拜賀、春耕祈福、五月端陽、八月中秋、秋收扮禾……，還有就是拜祖祭祀。當鑼鼓一響，四面八方的鄉親都來了，山坡、田壟的小路上擠滿一堆一堆的人，晚上還打著燈籠火把，帶小凳子，大呼小叫，熱鬧得不得了。

湖南的皮影戲是老百姓喜聞樂見的戲劇形式，這種「影子戲」也叫「燈影戲」、「土影戲」，有的地區叫「皮猴戲」、「紙影戲」，陝甘寧交界處的甘肅 環縣地區叫「吼塌窖」。皮影相傳產生於秦漢時期，至漢代已經傳入平常百姓家了。

前清時期，皮影戲就已遍布湖南城鄉，長沙市就有六十多個皮影戲班、五百多名藝人；到民國初年，還保留四十多個班子、四百多位從藝人員。瀏陽、寧鄉、湘鄉、湘潭、衡陽等地也有一些皮影從業藝人，一個班子有五、六個人，全部道具僅兩個木箱而已，一根扁擔挑起，就可以走鄉串戶巡迴演出。

演出地點也隨遇而安，禾坪、堂屋、田壟……，到處都可以演，北方多在群眾居住的黃土窯洞中。在窯洞演出，寬敞豁亮，音響燈光效果都特別好，別具風采，所以當地觀眾群眾稱之為「吼塌窖」。

皮影戲大都是包場，演一場大概兩、三百元，節目可以隨意點。據說湘潭縣響塘鄉老藝人吳升平曾是皮影戲的明星，獨創了面部拉眼皮瞪眼的表演絕技，能一個人操作唱一台戲，很多人登門拜師學藝，株洲也有他的徒弟。不知現在淥口、王十萬、白馬壟等地以及攸縣茶陵一帶，是否還有皮影戲班活動，如果有，生意肯定是不錯的。

皮影戲實際上與木偶戲一樣，是傀儡戲的一種。過去多為兩人班，漁鼓伴唱，後來增加鑼鼓、課子、胡琴。節目多達兩千多出，由民間傳說、寓言、歷史故事、戲曲劇本改編的「橋路」等編成。

皮影戲的「角色」是以獸皮或紙板製作而成，需要有高超的手工技藝，河北灤縣一帶的驢皮影和西北地區的牛皮影較為著名。我在西安看過一場皮影戲，也去看了皮影的製作。藝人們將皮革雕刻成各類人物，還有山水、屋宇、廳堂等布景，工藝十分精細，要求很高。藝人們把製作工藝總結為：「先刻頭帽、後刻臉，再刻眉眼鼻子尖，服裝、髮鬚一身全，最後整裝把身安，刻成以後再上色，整個製作就算完。」

藝人告訴我，皮影人物也分生、旦、淨、末、丑等角色，還有各種鳥獸、樹木、雲彩、山水等，舞台布景則有帷幔、城寨、房屋、庭院、車馬和家具等，都呈現出豐富的情境，全出於手工精雕細琢。

皮影的音樂，各地大異其趣。湖南皮影戲基本上以湘劇和花鼓調為主，而西北地區則帶濃厚的秦腔聲口。湖北皮影戲就以漁鼓道情為主，常德即以絲弦見長。

西北地區稱為「嘛喤」（即幫腔）的，與湘劇高腔的主唱領起，樂隊全體合聲，頗相類似。這種聲腔每至高潮動情處，一人領唱，全體幫腔，氣氛濃烈，娓娓動聽。其道白有散白、韻白兩種，以地道的土話，夾雜民間俗語、諺語、歇後語等，風趣詼諧，充滿鄉土氣息和民俗風味，讓聽眾備感親切。

皮影戲的操作難度很大，技巧令人嘆服，長達三、四個小時的唱腔道白，全由主演者一人擔當，男腔女調、多腔並用，旁無提詞，全本貫通。演唱念做，聲情並茂，挑線操作，一絲不苟。

至今，民間還流傳著許多關於皮影戲的諺語，如：隔紙說話，影子抒情、三根竹能文能武，一片皮呼聖喚賢、一口述說千古事，兩手對舞百萬兵。

幾位朋友在一起談起皮影，我就想起在湖南看的那幾場皮影戲，雖時隔已久，但記憶猶新，音猶在耳，感慨何似！真是「一聲河滿子，雙淚落襟前」。

過年了，走，到熱鬧的山鄉看影子戲去！