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蕭家三代的故事(上)

蕭海天

父親以九十高齡去世，遺言要葬到洛杉磯玫瑰崗，我將他的骨灰從台灣帶回，於去年三月十二日下葬。我們有七個堂兄弟，共有五個堂兄弟從美國各地來到洛杉磯為父親送行，加上我舊金山的妹妹，蕭家子孫首次在美國大團圓。當日大家在我家暢談彼此在美國奮鬥史，從中午聊到晚上十一時，真是馬拉松式暢聊。

我父親的祖父早年在湖南南縣經商，積攢不少財富，在家鄉湘鄉楊家灘買了農田，租給農民耕種。傳到我父親的父親，家中仍有一些農田，也就是祖父是個小地主。

祖父名蕭達皆，生於一八九九年，早年畢業於長沙法政專科學校後，經司法部審查合格發予律師證書，在長沙執行律師業務，為人守正不阿，急公好義，故有道德律師之稱。祖父有三個兒子、四個女兒，一九四八年時，我父親剛從空軍機校畢業，時逢抗戰勝利，他回到湖南家鄕，家中已經為他安排一門婚事。

外祖父是一名成功的皮貨商人，祖父與外祖父有一次在渡輪上相遇，不知是外祖父救了祖父，還是祖父救了外祖父，總之兩人成了莫逆好友，還相約要結成親家。我父親行二，上面的哥哥比他大二歳，我的母親本是許給長子，她個子高，長子較矮，就改許配給老二我父親。母親與父親同年齡，生日僅相差一天。

時局非常不好，父親已經接到命令要調到台灣，祖父經過長考，決定讓父親跟著國民政府走，父親就帶著新婚羞澀的母親去了台灣。臨走時，全家拍了一張全家福照，這張照片成了父親一生最珍貴的一張照片。

剛到台灣時還接到幾封家書，隨著政治局勢的對立，兩岸沒法通信息。父母親在台灣建立了小家庭，生了我、弟弟、妹妹。有二十多年，父親全然沒有家郷的消息，回家鄕成為遙遙無期的夢。

大約是一九七六年以後，大陸政策稍有寬鬆，父親經海外親人的轉信，聯絡上家鄉的親人，才知家鄉有了驚天動地的變化。

擔任律師的祖父，被暴民抓走，理由就是他是剝削農民的地主，在一九五一年就被殺害，年僅五十二歳。一家人全被趕出家門，居無定所。大伯從此帶著家人很低調地過日子，生怕再出亂子。

大伯是武漢大學經濟系畢業的高材生，卻對文科較有興趣，愛寫詩詞文賦，大學畢業後一直在中學教國文。祖父驟然過世，老二遠走海外，他就是一家之主。其實他也只不過是剛出校門的年輕人，他們被三反五反清算鬥爭，早被整得一窮二白，每月要靠他的一點工資簡直難以度日。更糟的是全家被打入資產階級反動派，外加海外關係，成分十分不好，弟弟妹妹就學就業都飽受刁難。

我的叔叔，在我父親離家那一年，年僅十一歲，還是個孩子。他是三兄弟長得最高的一位，人非常聰明，數學一學就通，十六歲就以第一名成績高中畢業，他很想進大學進修數學，卻因出身地主家庭又有海外關係，不能進湖南任何一所大學，只有河南一所師範專科學校錄取他。他只有離鄉背井，到河南求學，畢業後分發到河南滑縣一中任教。文化大革命期間，叔叔在河南也被扣上莫須有的罪名，住進牛棚，受到嚴厲的批鬥，幸虧他的妻子董清蕊是紅五類，事事擋在前面，讓他少受很多罪。一九六九年叔叔還被下放農村改造，以致祖母過世他都無法回湖南長沙奔喪。

叔叔是個作事勤奮、不知勞累的人，他教書之餘還參加太陽能的科學研究，一九八三年轉到一河南鄭州建築工程大學任教，並且兼任學校教務副校長，一九八四年曾連任兩屆中原區人民代表大會代表。

八○年以後，海外關係不再是負分，父親開始與湖南的眾兄妹通信，並且給予美金支援。父親一個人在海外，而大陸親友眾多，他也只能盡力而為，他常常說他能給予他們的援助太少了。

叔叔有兩兒一女，兩個兒子頗有乃父之風，聰穎又會念書，他們順利念完研究所，都有意願出國繼續進修。叔叔特地到湖南，要我們家在海外的通訊地址。八○年代中期，大陸仍是低收入、低消費，連申請美國學校的報名費都是大數字。我們海外的親人僅在這上面幫了一點小忙，兩兄弟陸續出國，靠獎學金、當助教，得到博士學位，現在事業上都有傲人成就。

河南 洛杉磯 低收入

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