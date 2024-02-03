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寂寞聯盟

徐夢陽

C是我高中時的好哥們，即使現在我們沒有特別聯絡，他還是會在我的臉書動態關心我。前年，我還邀請至今仍是單身的他擔任伴郎，希望他能沾沾喜氣，早點找到自己的真命天女。而我們的友情，已經邁向二十年以上了，這是很不容易的事情，每當我們共同出席同學們的婚禮，總是有說不完的話題，以及講不停的回憶。

因為，高中的我們，是寂寞聯盟的一分子。一個是他，時常被拒絕，告白被掛電話，甚至在全校面前被大聲念出情書；另一個是我，苦心追求初戀，最後卻真心換絕情，對方完全不理不睬，最後還把我當成瘟疫一樣遠離。所以，我們談起高中時的戀情，內心充滿太多的無奈，覺得為什麼自己那麼努力，最後還是沒有什麼成果。

但無論如何，我們還有彼此，還可以邀約一起去打撞球、釣蝦場，甚至上山下海去玩，C有一台當時最新的悍將摩托車，載著我到處去。反正無聊的時候，家裡電話就會響起，或是我打給他。除了我自己家電話，他家電話我最熟。

那時候時常下課膩在一起，放學膩在一起，就連假日也膩在一起，時常說要到女校去認識女生，或是透過其他人介紹，反正只要能夠脫離單身狀態，一切都願意做。可是，寂寞聯盟終究是寂寞的，人家根本就不想認識我們，更何況胡亂搭訕的我們，一度還被學校的教官警告，不能隨便出現在門口。

其實，我們是找認識的人，想說可以邀約他們一起去喝飲料，對方拒絕也就算了，我們也不是跟蹤狂，反正失敗就失敗，就像櫻木花道一樣坦然面對。至少，我們身旁還有彼此，還可以互相安慰，反正打場撞球就忘記被拒絕的那個時刻。

那時候常說，戀愛尚未成功，同志仍須努力，而我們到大學，居然也喜歡上同一個人，是C的學妹。我以為自己可以坦然放棄那段感情，然後祝福C與她，可是，她根本對我們兩個人都沒興趣，只把我們當工具人，使喚完一個，就換另一個。所以，我很早就退出這場沒有結局的戀愛，C卻是執迷不悟，他認為只要努力，學妹一定會被他感動的。

我很佩服他，因為一直以來，他都是這樣的戀愛觀，即使身旁的人利用他，把他當成十全的工具人，他還是樂此不疲。他對我說，總有一個人會知道他有多好，總有一個人會知道他付出有多少，我見他這樣，總是覺得很心疼，又有點心酸。但至少，我不主動戳破他的夢，他在夢裡，就不會感到那麼悲傷，或是夢醒後夢就碎了。他總是這麼樂天，這麼善良近人。

直到現在，C已經當上運輸業的主管，卻還是黃金單身漢，不過，他除了愛情，其他事情都很順利。例如他先前喜歡上騎重機，於是就利用空檔去考了重機駕照，還買了一輛二手重機，騎去許多有趣的地方。而我，已經脫離寂寞聯盟，找到自己的歸屬，但時不時會想起那個時刻，雖然沒有愛情滋潤，但友情仍是彌補了很多，幸好有彼此，我們都能看得開，所以才有今日的自己。

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