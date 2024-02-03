上世紀九○年代初，我與老伴將隨兒女赴美旅居，那時我們的生活真是捉襟見肘、囊中羞澀。為了充實旅費，啟程前處理了幾樣稍微值錢的物件：彩電、電冰箱、書櫃，那是女兒回國探親才買的，餘下的就是一屋子舊物了。說是舊物，卻是幾十年辛苦所得，我們自然視為寶物，但苦在不能隨身帶，不得以只能封存閨中。

如今離家別國已有三十餘年，自古以來，海外遊子有誰不思故鄉？疫情 前，我們已回國十多次，因肩負照看孫輩的重任，每次都是來去匆匆。但即便是時間緊促，又遇汗流浹背的酷暑，仍忘不了要去整理一下那些舊物：十多床被子左一層、右一層地打包，諸多的書籍、文稿一一翻閱重溫，難以計數的衣物、家用物件去理理、擺齊……。離別時，僅僅帶上一些愛讀的書籍和學生贈送的工藝品，十分無奈，為航行不能多帶行李，深深感嘆。

時光荏苒，歲月如梭，在異國他鄉，我們輾轉在三個兒女家，轉眼間已成白髮老人。「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，生老病死實難料，老伴病了，他在病榻上還念念不忘那些舊物，多次念叨：「老房裡許多物品尚未處理呢。」因為他尤其忘不了那些嘔心瀝血、挑燈夜戰寫成的數萬字筆記和文稿，忘不了那省吃儉用買下的經典書籍，忘不了那些記錄他生活軌跡的數本相冊，但不幸的是，他很快走了！

日子一天天過去，又幾年了，他的遺願仍未實現，然而，兒女為了要我這單身老太安心跟他們，卻計畫要出售老房子了。

日夜惦念著舊物的我，現在連老窩也要被端掉了，急得如熱鍋上的螞蟻。大女兒倒乾脆，回國前就委託了人，因為我們住在學區 內，又是陳舊的低檔福利房，出手極易，回國兩天就搞定啦，我是滿腹心事地跟著女兒回國的。幸好，交接房子前，女兒外出辦事了幾天。對久居海外的女兒來說，老房內一切皆廢物，我必須親自來處理，有機會了！

說時遲，那時快，趁女兒不在場，我邀約親友、老學生來幫忙：皮箱、好衣物給老家表姊送走，沙發皮椅等新用具贈給好友，還有不少認為重要些的書籍文稿、衣物用品裝了二十多個紙板箱、一個大樟木箱，分別存到了兩位老學生家。

女兒回來了，他找來工人幫忙，幾個房間的舊物，不多一會就一股腦地從四樓丟到底層，幸好，有勤奮節儉的好鄰居接受了。連日心緒鬱結的我，此時身處空洞洞的房內，觸目傷懷，在故鄉我將是上無片瓦，下無寸土，無屬於自己的立身之處了。聯想一幕幕往日情景，不禁潸然淚下。

正如古詩句「屋漏偏逢連夜雨」所言，壞事往往會接蹱而至。老伴走了，老窩端了，舊物尚未清理，病毒又肆虐了幾年，面對國際航班障礙重重，焦慮萬分，一籌莫展。

去年春末夏初，峰迴路轉啦，疫情平息，國際航班多起來，望眼欲穿的事，終於能實現了。兒女商定由兒子陪同我回國，這應是高興的事，可惜兒子惦記工作，僅讓我在中國停留兩周多，好在，他有幾天要外出探岳父，正是我處理舊物的機會。

說來也巧，存放舊物的學生小胡家因急事需用錢，想賣這舊房救急，我必須將二十多個紙板箱和樟木箱轉移，幾位老學生、親友迅即喊來大卡車，我毫不思索地帶領卡車和一夥人直奔好友小蔡家。憑著往日的親密關係，小蔡欣然接受。然而，小蔡家的豪宅裝飾華麗，光彩奪目，我望著閃光錚亮的地板，即覺得我的舊物太不相稱了，有損她家容貌，我決意退出了。

急中生計，向一位舊日鄰居老胡求救，他一口答應，立馬又喊車轉運。此時我想，其中的大樟木箱，因為是車禍過世的大侄兒製作，有紀念意義，放的是好衣物，老胡家在一樓，怕潮濕。於是，又喊車送到另一小區住六樓的老學生家，本來也有一些舊物存在他家的。折騰到此，總算暫告一段落啦。

十分感謝好友們對我的熱心助力，跟著我折騰轉悠。如今回想起來，友人是因感情而支持我，其實，他們的思想比我前衛，都溫和地勸過我：「這些東西丟掉算了吧！」頑固的我哪會輕易被說服？然而，近日，我反覆學習了一些有關書籍、文章，幡然有悟了：兒女和友人的話是值得思考的，過往是我固執得轉不過彎。

日本作家山下英子早在著作中論述了「斷捨離」的生活方式，她反思了自己與物品的關係，對物品進行簡化、取捨，從而省出大量時間、空間和精力，才能卸掉包袱，輕裝上路。重溫佳作觀點，我決定，下次回國，將用短暫幾天對舊物作出抉擇：一，經典書籍和老伴遺作打包運海外；二，一般文史、科普書贈給學校圖書館 ；三，箱子衣物請小侄兒捐送鄉村；四，其餘物品做垃圾處理。

餘生金貴，要想圓夢，在有生之年做成想做的事，丟掉對舊物的執念，該是時候了！