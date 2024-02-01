亭子間阿姨是街坊鄰居公認的美人，鵝蛋臉，丹鳳眼，素衣淡服難掩窈窕玲瓏。我們弄堂位於淮海路的拐角處，弄外，喧囂聲漸行漸遠，弄內，鄰里之間互動緊密。亭子間阿姨獨門獨居，有點神祕。

亭子間在樓梯的轉角處，是整幢樓內最差的房間，位於灶間之上、曬台之下，冬冷夏熱，人聲嘈雜。奶奶說從前房東 把亭子間用作儲藏室，不得已時才將它出租給房客。

那天我經過亭子間，聽見阿姨正在哼唱一首歌：「好花不常開，好景不常在。」這歌聲，好聽得賽過鄧麗君，我不禁停下腳步，往她房裡探頭探腦。

太陽斜斜地透過窗戶灑進房間，窗台上的花兒鮮艷奪目，芬芳怡人。阿姨坐在窗下的小圓桌旁包餛飩，見我對她張望，招手讓我進屋，說要請我吃一碗鮮肉餛飩。

亭子間阿姨去灶披間下餛飩，我好奇地東張西望，靠牆一張小號雙人床，床頭擺著帶鏡子的梳妝台，床尾疊著幾個箱子，房間拾掇得蠻清爽。

阿姨的餛飩鮮香可口。奶奶說，女人喜歡小孩子，趁她還在育齡期，應該為她留心合適的結婚對象。鄰居們果然紛紛地為她介紹男朋友，亭子間阿姨莞爾一笑，婉言謝絕。大家十分疑惑。

有一次奶奶生病，臥床休息，媽媽下廚房做飯。媽媽不善烹飪，經常醬醋顛倒。亭子間阿姨告訴媽媽，煸肉時加點熱水，肉質鮮嫩；蒸雞蛋 用溫水調，蛋羹滑嫩；肉糜裡加一顆鹹蛋黃，做出的肉圓鮮得讓人流口水。

亭子間阿姨年少時跟隨姊姊學唱家鄉戲，方圓數里的鄉親辦喜事，都來邀請她們出場表演。某年鄉裡來了一個戲老闆，將兩姊妹帶到上海，戲老闆捧紅了姊姊，與姊姊暗通款曲，不久又去捧新歡，將姊姊打入冷宮。姊姊鬱鬱寡歡，吸鴉片解憂，從此上癮，日日無煙不歡，荒廢了藝技，糟蹋了身體。

她們鮮有演出機會，經常陷入饑寒交迫。妹妹到富人家當僕傭，整天在廚房埋頭幹活。她早起夜睡，不敢懈怠，生怕丟失飯碗，因此跟大廚學到一手好廚藝。

妹妹賺來的幾文錢，姊姊拿去買煙，過了煙癮，又是一番涕淚交集。有一天，姊姊吞食了過量鴉片，命歸黃泉。

妹妹痛失胞姊，束手無策，富家公子為姊姊操辦理喪事。公子愛上美麗善良的妹妹，違背父母之命，租了一間公寓與她做夫妻。戰爭爆發後，公子棄筆從戎，後來於倉皇之中離開大陸，留居外鄉。

亭子間阿姨煢煢孑立，安靜地過著小日子，卻因手頭拮据，不得不搬離小公寓，搬進亭子間。她低眉訥言，不思再婚。有人認為她忘不了某公子，有人猜測她積蓄了很多錢，不愁吃不愁穿，擔心嫁人會被分去一杯羹。當她被人撞見在舊貨商店出售首飾時，大家明白她其實沒有很多錢。奶奶說，亭子間阿姨衣著光鮮，其實都是舊衣服；菜餚考究，用的都是普通食材，只因她善於料理，才顯得出彩不凡。

八○年代國家改革開放，知青返城，市場經濟啟動，小商品集市應時而誕，加工場等就業 單位招聘返城知青和待業人員，為居民解決生計問題。亭子間阿姨遞交工作申請表，但是主任沒有為她安排工作。

有人說，主任經常借故找亭子間阿姨，一雙水泡眼滴溜溜在她身上晙來晙去，甚至動手動腳。亭子間阿姨以不婚不嫁為理由，像戲裡的鴛鴦姑娘拒絕貴族老爺一樣拒絕主任。為了不被主任借故穿小鞋，她拒絕與其他男子相親來往。

鄰居們出謀畫策，建議她寫投訴信討回公道，亭子間阿姨淡淡一笑，付之闕如。她專心落實謀生之道，發現小商品集市的店主為了做生意，經常無暇吃飯，萌生一個主意。

亭子間阿姨大清早跑菜市場買菜，回家將食材洗淨切割，煎炒煮炸，精心烹飪。臨近中午，她把菜餚分類搭配裝進飯盒，向小商品集市的店主兜售午餐。美味盒飯很快在小區聲名鶴起。

亭子間阿姨從提籃小賣，使用推車，發展到雇人送餐，生意愈來愈紅火。在眾人的支持下，亭子間阿姨盤下一個小店鋪，取名「鮮得來小館」，經營風味美食。她每天親自挑選新鮮菜蔬，掌勺上菜，結帳收款，酬應如流，活脫似像戲裡開茶館的阿慶嫂。

新店開張初始，鄰居們紛紛去小館吃飯捧場，既為幫助她，也滿足自己的口腹。大家自發為「鮮得來小館」作宣傳，樹口碑，亭子間阿姨將這些情誼銘記於心，對鄰居們的口味喜好瞭如指掌，像待自家人似地幫助點菜，推薦菜式，貼心恰意，極盡美味實惠。

返城知青張建國的父親是四類分子，家裡早已赤貧，主任沒有為他安排工作，張建國只得四處打散工謀生，穿著不合身的舊衣服，經常餓肚子。亭子間阿姨雇用他當幫手，負責搬運重物，切割肉菜，洗涮爐灶。店堂有一個青壯漢子，多了幾分安全感。

無論客人來店裡小酌還是大飲，亭子間阿姨一概笑臉相迎。偶爾遇上找麻煩的顧客，她總是隱忍不言，等顧客走遠了，才搖搖頭嘆口氣，僅此而已。客人鬧過幾回，自覺無趣，於是正經相待，正應了「和氣生財，和順通達」的處事格言。

生意不太忙時，亭子間阿姨和顧客聊天，談這說那，如行雲流水，舒卷自如。客人或許記不清她說過些什麼，耳邊縈繞著的是她糯柔的語調，夜鶯似的聲音。

亭子間阿姨四十開外，依然雪膚花貌，玲瓏窈窕。她起早摸黑，以店為家。晚市結束，阿姨閉門製作涼菜，麻醬黃瓜粒、苔菜花生米、脆炸小魚干，這些小菜不在菜單中，是她給老顧客的饋贈，不著痕跡的情誼令人愉悅。光顧過「鮮得來小館」的客人，莫不稱讚店名取得名副其實。

有一天，亭子間阿姨送來一封請帖，邀請我們參加她的婚宴。媽媽打開一看，新郎是張建國。我從請帖中知道，亭子間阿姨有一個好聽的名字叫「黃鶯鶯」。