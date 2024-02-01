日前報載大作家司馬中原因肺炎病毒感染過世，享年九十歲。我與司馬中原相識於一九六七年的冬天，那時他身兼華欣文化事業中心的一個文藝組織「華欣文化文藝工作者聯誼會」的總幹事，我則因為受到行政院退除役官兵輔導委員會主任委員趙聚鈺的指派，擔任新成立的「華欣文化事業中心」的副主任職務，協助當時的蔣孝武開拓軍中的文化園區。

記得到職的那天，中心的同仁包括大作家尹雪曼、司馬中原、張默等，在杭州南路的牛肉麵店設宴歡迎我，大家相談甚歡。這是我們第一次見面，但是我對他印象深刻，也感受到他的幽默和風趣。他告訴我：「我和你們立法院的立法委員吳延環是兄弟，我的名字叫吳延玫。」我當時信以為真。後來另一作家鄧文來笑笑說，司馬的話可以相信嗎？我才知道是在開玩笑。因為吳延環委員是河北人，而司馬中原卻是南京出生。

在相互認識之前，我們都替「皇冠」雜誌月刊寫稿，因為我是用的筆名程漪，所以只有少數人知道。而司馬中原以一本「狂風沙」配以大畫家楊震夷的漫畫，已是知名的大作家。司馬中原對於自己的名譽卻是非常重視。

台灣詩人彭邦楨在六○年代即已與紐約的一位詩人結婚而移民紐約，但是他在台灣的軍人退休俸卻委託司馬中原代領。有一次名詩刊刊出花邊新聞：司馬中原私吞彭邦楨的退休金 ，這令司馬異常憤怒，而找律師提出告訴。

事聞於鄧文來，我身為華欣的一分子乃出面調解，而「創世紀詩刊」的負責人瘂弦、張默、洺夫又是多年好友，鄧文來調解成功，事後傳為文壇佳話。但是我卻應許司馬付出五萬台幣的律師費，此事外人不知，但司馬卻在我競選立法委員時，自告奮勇說願意站出來為我站台造勢，可見他做事時能夠拿捏分寸。

司馬乃怕太太俱樂部會長，他最愛下圍棋，平時菸酒不離手，偶爾受妻子差遣外出購物，也會臨時呼朋拉友打上四圈衛生麻將。有一次到姜穆家中打牌居然忘記任務，回家已有小刀伺候。

我過六十歲生日時，請文藝界人士十二桌宴席，知名人士均出席慶祝，但是獨缺司馬中原。事後他深感抱歉，但是問題還是出在那張請帖，因為我請他來浮一大白，被他老婆發現。那天到場的軍中三劍客，朱西甯、段彩華之外獨缺司馬中原，這又是司馬怕太太的又一證明。

說真的，我對於他的自動站台實在是不敢恭維，因為他不論在任何地方都會口出狂言，即使是蔣孝武在場他也不以為意。但是他對朋友的再婚倒也並不反對，反而常常會寄以祝福。

文藝界大老尹雪曼晚年喪偶，在青年戰士報多篇悼念感人至深，司馬中原就勸他再婚，並勸他應該積極點。果然是皇天不負有心人，後來尹雪曼與他的女學生方荷成婚，雖然年齡相差懸殊，但是結婚那天請客百人，並且敦請前教育部 長閻振興證婚，他們是河南 同鄉。尹雪曼婚後生活相當美滿幸福，他也經常提起司馬中原的鼓勵。

而老夫少妻在文藝界也習以為常，至於當年鄧文來的婚姻，卻是有我助一臂之力始得完成。某周六下午，忽然接到「中華文藝」主編夏楚電話，說要助鄧文來求婚受阻，要我立刻趕到士林李府，原來是鄧文來不被允許進屋。我表明我是文化大學的訓導長，他們態度較改，我乃代為鄧文來求婚，但李府上多數反對，認為年齡相差懸殊。我乃思一變通方法，請李父進臥室談話，並命文來跪在客廳，直到岳父岳母答應婚事。

果然我的妙計成功，李氏回到客廳態度完全改變，只說了一句：「全是些文化流氓。」我則教訓文來還不給岳父岳母叩頭。他們結婚不久即一舉得男，生活美滿幸福。

事後司馬中原解釋，因為他是「中華文藝」月刊社長，不便發言，所以我出面較為妥當。

這已是四十年前的歷史，多少老友均已作古，如今司馬中原辭世，就讓他們先去暢談往事吧。