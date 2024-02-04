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矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

姊妹情(下)

雲方

一九四五年八月十五日，中央電台連續播放日本無條件投降，中國抗戰勝利的特大喜訊，人們奔走相告，大街小巷喜氣洋洋，認識的，不認識的，都拱手互道恭喜。難民們更是又哭又笑，又蹦又跳：「抗戰勝利了，我們要回家囉。」個個歸心似箭。

在政府的安排下，我們很快就回到了日思夜想的故鄉浙江良渚。魂縈夢牽的家鄉，遭到了戰爭的破壞，到處是斷垣殘壁，我們的祖居也成為廢墟。這時，我們兩手空空，一無所有。

在這走投無路之際，大姨媽派她的長子陶憲章來接母親和我回了娘家，父親到上海去應公路局之聘，接手築造麥根路的工程。姊妹們分別八年後，乍一相逢便相擁而泣。大姨媽跟母親說，「父母不在，長女為母，大姊家就是你的娘家，你的堅強後盾。」

她安排我們住在一間有地板的房間裡，天天有吃有喝。我跟表姊寶寶一起去上學，上寫字課，她寫的字都很娟秀，而我卻把字寫到了臉上。放學回家，大姨媽見了，反而喜孜孜地說，看小包龍圖來了。

這是我第一次來大姨媽家，度過了一段有趣且美好的童年生活。兩年後，父母決心到杭州定居，我在杭師附小接受了正規的教育，接著又升入了初中。生活一天比一天快樂，前途也愈來愈顯得美好。

天有不測風雲 ，人有旦夕禍福。家父不慎患了重病，先是盲腸炎，由於沒有及時就醫，後來發展成腹膜炎，需要注射不少盤尼西林消炎。當時該藥十分昂貴，為了給他治病，幾乎傾家蕩產，父親還未痊癒，就抱病重返工地，我們又面臨一貧如洗的境地。

正一籌莫展之時，大姨媽又及時伸來援手，要母親和我重返娘家。這時，大姨媽和我媽開始考慮到我的出路問題了。大姨媽說，讓我去拜師學藝，滿師後先做小伙計，然後自立門戶，力爭當個大老闆。這是我第二次隨母親來到大姨媽家，竟做起了當老闆的美夢。

然而落戶在蘇州的貞姨媽覺得不妥，向我媽建議：她覺得我自幼酷愛讀書，應該繼續上學，並表示願意負擔我母子來蘇州後的生活費用。到蘇州後，我讀完了初中的學業，並考進了江蘇省省立的師範學校，後來又去蘇州師專音樂系深造。貞姨媽不僅在敵機的轟炸中救了我的命，現在又幫我找到了一條通往理想的路。如今我學有所長，術有專攻，從小學教到中學，工作一帆風順。

這時，金姨媽又開始為她的小妹找個好媳婦而操起心來了。有天，她發現有位樸實穩重的姑娘，拖著兩條又粗又長的辮子，天天在河灘邊，不是洗碗就是洗衣服，看上去是個勤勞的女孩，還是衛生院裡的醫生。經她的努力，不久我們就喜結良緣。正如歌星鄧麗君經常唱的那首歌「月圓花好」中唱的那樣：「浮雲散，明月照人來，團圓美滿，今朝最。」

媽媽說得好，娘家的路不能斷，娘家的人最親，姊妹情，情重如山，情深似海。我感激母親，感激她的姊姊們，沒有她們，就沒有今天的我。

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