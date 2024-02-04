細細算來，我這塊上海牌手表（見圖）已經跟隨我四十五年了。

這塊上海牌手表的背面有防震和全鋼的字樣，在當年也算是塊名牌手表了。那年，我二十一歲，剛從銀行學校畢業，到了所在城市的中國人民銀行中心支行工作。在此之前，我從來沒有戴過表，也沒有戴表的欲望。

開始工作了，家裡認為我該有塊表了，我不以為然，並沒有把手表當成工作的必要裝備。那時月薪有四十二元人民幣，而一塊手表要一百元人民幣以上，所以，手表之於我，就像奢侈品一樣。我對家裡說，我不需要手表的。

姊姊初中畢業就工作了，她的工作在本地一家三線企業，工資高，福利 好，不久，就花了一百二十元人民幣買了一塊上海牌手表。既然我嫌貴，不願戴表，她就把她的舊手表給了我，反正她那時候正是談戀愛的時候，也需要包裝一下，把手表更新換代。這樣，我就成了新主人，擁有了那塊上海牌手表。

剛開始戴手表，很是新奇，也很驕傲。每隔幾分鐘，就會抬起手腕，把衣袖抖開，看看手表。而且，在大庭廣眾之下，尤其愛有這樣的動作，並不是為了看時間，而是顯擺。

不過，那塊手表不僅只有裝飾的功能，還是給我的時間管理帶來了好多便利。我戴著那塊表，爭分奪秒地進行了高考 複習，後來，終於戴著這塊表進入了大學，考上了研究生。