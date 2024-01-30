美國賭場的故事(上)

我一九八一年大學畢業以後，在外事旅遊部門工作，在大部分中國人幾乎與外部世界隔絕的年代，有難得的國外見聞。原以為全世界最好賭的是亞裔，其實不然，我移民 美國後，才發現美國各類賭場有一千五百多個，約占全世界賭場的百分之四十，僅拉斯維加斯就有兩百多個大小賭場。

縱觀美國賭博產業近百年的發展，可以看到它與整個社會現代化過程緊密相連。隨著社會經濟的發展，三○年代內華達州拉斯維加斯賭城開啟，七○年代新澤西州大西洋城興建，成為美國西、東兩岸的的賭博重鎮。

一九八八年美國國會通過了印第安賭博管理法案，印第安部落可與州政府合作設立賭場，於是全美賭場度假村遍地開花。我所居住的華盛頓州，就有三十多個賭場。更令人驚嘆的是俄克拉荷馬州，同時擁有全世界第一大的永星世界賭場度假村，和位列全美十大睹場之六的河風賭場、之八的喬克托賭場度假村。

據美國博彩協會提供的資料，其所屬的全美四十個州的各地商業賭場、部落賭場產業總值兩千四百億美元，每年收入約七百多億美元，創造了一百七十多萬個就業機會，為億萬顧客提供消費服務。

美國各地賭場往往依傍大河湖濱、海邊沙灘，有的還附帶標準高爾夫球場。美國睹場順應了人們旅遊休閒的需求，綜合娛樂城的美國賭場大多設有會議中心，為各大商業公司的業務交流、產品發布展銷提供包括吃喝玩樂的全套會議服務。每年的選美比賽（包括華裔小姐選美），一般也在賭場進行。賭場實際上成了人們周末假日前往玩樂乃至全家出遊的地方，對於來自中國的新移民而言，去賭場也是逢年過節的重要選擇。

前不久「富比世」公布的美國富豪榜中，拉斯維加斯金沙賭場酒店的老闆謝爾登·阿德爾森，以兩百零五億美元個人資產，成為僅次於比爾蓋茲和「股神」巴菲特的第三大富豪，他的資產平均每小時增長一百萬美元。二○○四年五月，阿德爾森和香港商人合作，耗資二點六五億美元在澳門建造金沙娛樂場，十二個月後就收回了投資 。接著，他又拿下了在新加坡開設大賭場的許可證，投資將高達三十多億美元。

嚴歌苓曾經在文章中描述過自己在美國賭場的觀察：來自中國的玩家大多數衣冠楚楚，都是中產以上階級；美國本土玩家則一看都是「邊緣人」，明顯帶有一種「自我憎惡但更憎惡社會」的眼神。另外，據美國中文媒體報導，常去賭場的大概有幾類華人 ：一是文化程度不高的新移民，從事艱苦的體力行業，幻想賭場翻身暴富；二是退休老人，有積蓄、養老保險或補助，衣食無憂，但生活寂寞，到賭場消遣圖個熱鬧；三是中國大陸來的觀光客；四是富有華人，以前主要是美國本土華商，近年來中國大陸民營企業家數量日益增加。

美國社會學研究學者也分析了華人賭客與白人賭客的最大區別，就是不少華人是到賭場奮力一搏求發財，期望值很高，贏了一點不肯收手，輸了不甘心，最後孤注一擲，把全部身價押上，結果傾家蕩產。相比之下，白人賭客則多數信奉「小賭尋樂」，他們進賭場就權當花門票進遊樂場，每次拿出自己絕對可以承受的錢試試手氣，比如幾百美金，贏了當然最好，輸光立即收手，極少會一賭再賭血本無歸。

美國睹場為吸引客人，經常花樣翻新推出獎勵活動。去年聖誕節前夕，我在華州一個睹場看到一個白人老太太抽中聖誕老人送出的一千美金獎勵，高興地接受記者採訪拍照（見圖），旁邊打老虎機的賭客與她同樂，鼓掌歡呼，彷彿在開聖誕聚會。

平心而論，美國賭場也彰顯出美國冒險進取的文化，是面對風險不輕言放棄的文化，明顯的樂觀主義、冒險精神和美夢追求。這是一種開發進取嘗試的精神狀態，是促進美國社會經濟不斷發展的大眾精神基礎之一。