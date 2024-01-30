一轉眼，和老伴結婚已然超過五十年。回首前塵，感恩老伴寬容之心油然而生，寫此文以為紀念。

和老伴相識於大學。新生訓練是我第一次見到她，說也奇怪，竟然有著似曾在哪裡見過的感覺，恍若前世今生。不過這念頭也是一閃即逝，因為剛進大學門，一切透著新鮮：令人頭大的原文課本，男女學生同班上課，數不盡的各式社團，吸引著我們這些「新鮮人」的注意力。想當年在台灣，公立的初中和高中幾乎都是男女分校，根本沒有和異性交往的機會與經驗。進了大學，才第一次和女生有近距離的接觸。

開學後，課業繁重，加上考試繁多：除了月考之外，還有每星期一次的本科小考；除了上課之外，還有本科的實驗，一做就是一個下午，常有實驗還得晚上繼續。剛進大學時，那個「由你玩四年」的浪漫想法，全都拋到九霄雲外去了。

到了大四，才有時間和老伴交往。老伴的父母像很多家長一樣，認為沒人配得上他們的掌上明珠，反對我們交往。有一天晚上，為了我們交往的事，她的父母又舊事重提。她一氣之下，一個人從政工幹校旁的家中，沿著馬路走到圓山，才攔到一輛計程車到朋友家住。這個舉動讓她的父母重新思考，而默許我們交往。

婚後來美，我一心撲到課業與實驗上，無暇顧及其他。美國教授的教學和教法，和在台灣的經驗全然不同，需要時間適應；又加上是英文授課，真是一個頭兩個大，家中全賴老伴打理。研究生的那份微薄獎學金，不足以養活一家三口，老伴放下她自己繼續深造的機會，豪不猶豫地到實驗室找了一份研究助理的職位，讓我無後顧之憂。

那時候，還沒有電腦可用，研究生的畢業論文，全賴老伴在打字機上一字一鍵地敲打出來的。到麻省理工學院進行博士後研究，那壓力就更大了，幾乎每天都得在實驗室忙到半夜。老伴每天除了忙她的實驗之外，回家後還得照顧孩子的飲食起居，因為我實在沒有時間與精力幫忙。

好不容易在哈佛大學 醫學院找到一份教職，這下可好，除了自己的研究工作之外，還得想著研究經費的來源，否則就請不起研究助理和博士後，壓力之大可想而知。幸好老伴把家裡照顧得井井有條，把兒子的生活起居照顧得無微不至，否則這教職是做不下去的。

等到退休 後，才能無牽無掛地帶著老伴到處走走，慰勞她這幾年的辛苦付出。我們剛從中東及埃及旅遊歸來，新冠疫情 爆發，政府宣布戒嚴，只得在家乖乖待著。

可是冰箱空了，又不習慣電話叫貨，老伴自告奮勇獨自去超市補貨，怕我被感染，因我自幼呼吸道就弱。她做事很有條理，先在家寫好該採辦的食物，挑人比較少的星期一去超市採買。這方法一直維持到政府宣布解除疫情後才停。

如若不是老伴無條件地支持與寬容，我不會像現在一樣，有著美滿的家庭與舒適的退休生活，說這個金婚全拜老伴之賜也不為過，謹以此文獻給我的老伴。