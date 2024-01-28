村裡最近幾年興起了修繕老宅之風。我們家那座歷經兩百年風雨飄搖的老房子，在經歷了兩年多的翻修之後，於近日竣工。

像絕大多數典型的閩南民居一樣，我們的老房子就是那種紅磚白石牆體，硬山式屋頂，雙翹燕尾脊，坐北朝南，前埕後厝，三進三開間帶雙護寧（護寧也叫護厝，即東西各有十間房間）的老宅，但我們習慣叫「厝」。厝裡頭所有房間都鋪了紅色方磚，走廊過道台階全都是磨光的細白花崗岩石材。

在我離家上學之前，我們村的厝主要有兩大類，第一大類，大約百分八十就是這種傳統的閩南老厝；第二類是洋樓，是村裡早年下南洋掙了大錢的鄉賢，回村蓋起來的洋灰樓和西式別墅。還有一小類是文革後蓋的比較寒酸的純石頭房子，即牆體和屋頂都全是石頭。

由於每一座厝前面全部是長條青石板鋪就，閩南語叫「埕」，厝與厝之間的大小路或巷也鋪了石頭路面，所以整個村子很乾淨整潔，顯得既古樸又洋氣，從來不會像電影裡看到的某些農村那樣塵土飛揚。據說剛解放的時候，大洋灰樓駐紮了解放軍 營部，那些來自北方的解放軍士兵一進村就紛紛大叫：「哇，你們村全都是大地主！」

據族譜記載，我們這座厝建於清道光初年（公元一八二○年），是石獅彭田鄉誥贈林文郎，晉贈奉直大夫的十四世祖一脈南遷所置的產業。在村裡幾十座同類厝中，其規模和占地面積位列第二大厝，但從精緻和完整性來說卻是首屈一指的古厝。因為大多數傳統閩南老厝都沒有圍牆，而我們的厝卻有獨一無二、方方正正的圍牆，再加上雕梁畫棟綺窗，用現在的話來說，算得上是一棟高大上的古厝。

我們的厝裡面住著三姓家族八戶家庭，還有幾戶旅居香港 、菲律賓。我們這一姓有四家，和楊姓三個家庭分住東西兩邊，後進，也叫後落，住著陳姓一家。三個家族幾十年來像親朋一樣和睦相處，從來沒有發生過大的矛盾或爭執，任何一家遇到婚喪喜慶，整個厝的人都會一起慶祝操辦。這可能源於我們這一族百多年前有人中過科舉，定下很多規矩，雖然大多是些封建禮教的東西，但也有很多傳統美德的內容，一起約束引領著族人的言行舉止。

老厝雖然外表磚石結構的四周牆體很堅固，屋頂的木頭橫梁卻不堪歲月的重負，最大的問題就是漏雨。據族譜記載，三、四○年代旅居菲律賓的族長曾經回來，斥巨資大修過一次，後來政權易手，交通不便，七、八十年來再也沒人回來修過。

而長居的幾戶，幾十年來經歷各種天災人禍政治運動，基本上都在溫飽線上掙扎，哪有能力修繕房子。從我有記憶起，每當下雨，無論房間還是走廊，地上到處都是盆盆罐罐在接漏下來的雨水。