回憶起來，這已經是六十多年前的往事。那年我十五歲，初中三年級，當時家住台中市西區模範街，對面是施校長家，他家有一位和我同齡的小女兒，名叫曉惠，放學後我們常玩在一起。她是基督徒，每個禮拜天都要去教會做禮拜。

有一天我問她：「做禮拜好不好玩？」「做禮拜不是去玩的。」她回。她的回答引起了我的好奇。「不是去玩，哪你為什麼去做禮拜？」「人都要休息，去教會做禮拜是讓身體和精神休息。」這引起了我的興趣。

「你都去哪個教會？」「衛理公會禮拜堂，向上路邊，要不要和我一起去呀？」「好啊！我和你一起去。」那個禮拜天，我帶著好奇心第一次進教會，經歷了做禮拜的整個過程。

那天我和曉惠一起進教會，大堂正面是講壇，後面是穿著紅色長袍、兩手上揚的彩繪耶穌像。光線從屋頂灑下，照在擺滿鮮花的講壇上，兩旁是第凡內玻璃窗，透進五彩繽紛的顏色。大堂簡單莊嚴，感覺安詳溫馨。

我們剛坐下，台上唱詩班就開始唱起聖歌「時光」，座位前面的禮拜程序單有歌詞。唱詩班唱完聖歌，開始讀聖經，接著是牧師講道，然後是「奉獻」時間。一個藍色綢布袋，袋口有個環形把手，一個接一個人傳過來。我第一次經歷這狀況，不知是怎麼回事？問了曉惠。

「奉獻！」她低聲在我耳邊說。「什麼是奉獻？」第一次聽到這名詞，我不解追問。「奉獻是用錢感謝上帝的恩典。」她解釋。「可是，我沒帶錢。」我說。眼看奉獻袋在音樂聲中向我靠近，不知該怎麼辦，我開始緊張。

忽然，曉惠握著我的手，在我手心裡放了一個硬幣。「拿著，等一下奉獻。」她輕聲地說。我握著還有她手掌餘溫的硬幣，心平靜了，布袋傳到我，硬幣放進去，往下傳過去。後來才知道，我不是基督徒，是慕道友，可不用奉獻。但我很樂意奉獻，因為和曉惠一起做禮拜的快樂，遠超過那枚硬幣的價值。

禮拜結束後，牧師說：「今天第一次來做禮拜的，請站起來。」曉惠推了推我，我覺得不好意思，坐著沒動。她又推了我一下，我才遲疑地站起。「大家一起唱『歡迎歌』，歡迎我們的新朋友。」牧師大聲說。

「歡迎，歡迎，歡迎，歡迎，歡迎我們的新朋友……。」後來知道歡迎歌是貝多芬第九號交響曲「快樂頌」改編的，簡單的歌詞，活潑的旋律，雙疊韻像上樓梯，一階一階跳上去，又轉個彎，輕緩地滑下來。霎時，大堂裡上上下下，起起伏伏，響起輕快的歡迎歌。

歌聲中，教友輪流過來和我握手。我還是一個年輕的孩子，第一次感受到被尊重，感受到教會的溫暖，我訝異，也受寵若驚。「以後常來做禮拜，上帝會保佑你。」離開前，牧師握著我的手說。那次做禮拜後，我常盼望著禮拜天去教會，我喜歡那裡優美的聖歌、被尊重的感覺，和充滿了祥和的氣氛。還有，在那裡我能和曉惠相聚。