老厝還有一個缺點，每年春夏之間煙雨濛濛的黃梅天，就是那被古今詩人一再吟誦的梅子黃時雨的人間四月天，在我們石板地面的厝裡，到處都是濕漉漉水淋淋的，因為石頭沒有吸水性，碰上下雨，上面漏水下面出水，屋裡簡直找不到一塊乾的地方。

在我剛上初中，看到城鎮同學住的樓房時，我就在心裡暗暗發誓，一旦有一天能跳出農村，掙了大錢，首要任務就是要幫家裡蓋個房子，逃離這漏水的屋頂，出水的地板。

後來，我也真的跳出了農村，雖然始終沒有掙到大錢，但也盡了自己所能，在其他幾家鄰居或親堂陸續蓋了新房，搬離了老厝後，資助家裡蓋了房子搬離了老厝。奇怪的是，老家的氣候隨後竟然發生了巨大變化，不僅雨水稀少，每年討厭的黃梅天也幾乎消失了，當年令我深惡痛絕的遍地出水，到處濕滑的景象，再也沒有或極少出現。

前些年回去，沒到村口就先看到村莊周邊新房林立，而處於村中心，包括我們的老厝在內的舊厝，大都荒涼破敗，屋頂搖搖欲墜，老厝就像那些年久失修的破廟一樣即將倒塌。在老厝裡成長的蹉跎歲月，經歷的悲歡離合，品嘗過的酸甜苦辣，都正在隨老厝一起老去。

不料兩年前從老家傳來老厝即將翻修的消息。原來是西邊楊家一戶旅居香港 的鄰居，發達以後回鄉祭拜祖先，看到老厝祭祖的大廳（閩南人叫公嬤廳），已經岌岌可危，於是發起了修繕老厝的倡議。閩南人，尤其是老派的閩南人都特別重視這個公嬤廳，因為那是大年三十敬拜天公和祖宗的神聖廳堂，子孫後代都靠公嬤廳保佑著。所以，哪怕早已蓋了新房搬出去，遇到重大節日或過春節，還是得回到公嬤廳拜拜。

他初步估計需要大約一百萬人民幣左右，才能徹底翻修，於是帶頭捐出四十萬人民幣。而我們這一族的遠房堂哥的小兒子也在香港發展得很好，立刻響應，也捐出了幾乎同樣數目的錢款。

然後其他家庭，按照男丁人頭分派可負擔得起的一定數目款項，嫁出去的女生則不要求出錢。不過我們幾個在國外或香港的所謂「金姑」，每人也都出了一份錢，國內的金姑或金姑後代們，也都根據自家財務狀況，從一千到一萬地捐了不少。

聚沙成塔，我們兩大家族總共籌集了一百三十多萬人民幣，比預期的數目多得多，不僅翻修老厝綽綽有餘，還能夠在竣工之日宴請全村每戶戶主。竣工典禮非常隆重，香港的遠近房親戚鄰居都回來了，兩大家族始祖地族親也都專門前來慶賀。

從家裡發來的慶祝盛況視頻可以看出，翻修過的老厝（見圖），外表除了張燈結綵，紅毯鋪地，基本上還是原來的樣子，但裡頭煥然一新，金碧輝煌。廳堂最顯眼處的牆面，專門勒石記載了包括老厝歷史、家族淵源，以及此次翻修捐贈錢款的每戶男戶主夫婦和每個金姑芳名的「祖宇重光誌」。兩百餘年高齡的古厝重生了！