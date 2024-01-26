對許多人來說，名字只是用於與他人相區別的文字符號；然而我的名字卻有著特殊含意。七十多年前我呱呱落地時，父親給了我一個好名字：「自勉」，彷彿預料到我的人生不會順坦，必須在生活道路上自己勉勵自己。這個名字既寄託著父親的期望，也是給我的最珍貴禮物。

大約十歲時，父親第一次、也是唯一一次談起我的名字。父親問我：「你知道自己名字的來歷嗎？」還沒等我回答，父親就說了起來。原來我們家族男性的名字是排輩分的，祖父是「維」字輩，父親是「鍾」字輩，到我則是「自」字輩。

在我出生之前，父親就為給我起名字費腦筋，因為要找到一個合適的字與「自」搭配，還真不容易。那些不吉利的搭配，如自裁、自盡、自絕，當然被排除。有些搭配是貶義的，如自私、自卑、自大、自封、自負、自誇、自滿，也被排除。有些搭配是中性的，如自白、自持、自發、自然、自視，父親覺得沒什麼意義。褒義的搭配雖有不少，如自信、自尊、自豪、自由、自重、自主、自立，可父親還是覺得不合適。直到我出生前一刻，「自勉」一詞突然閃現在父親腦海，才把我的名字定了下來。

父親接著問我：「那麼你知道自己名字的含義嗎？」十歲的我雖然上了幾年學，每天都寫自己的名字，卻沒想過其含義。父親說：「給你起這個名字，就是要你自己勉勵自己，在任何時候都要努力向上，決不能自暴自棄。」父親的話讓我感動，原來自己的名字竟有如此深意；從那時起，我就一直用自己的名字鞭策自己。

回憶前半生，我跟生於上世紀四○年代中葉的同輩中國人一樣，總是跟不上人生應有的節拍：該長身體時卻遭遇三年大饑荒，連飯都吃不飽；該學習知識時卻遭遇十年文化大革命，連書都沒得念；該貢獻社會時卻遭遇上山下鄉，大好青春被迫虛擲。

然而，即使遭遇種種人生厄運，我一直沒有忘記父親為我起名字的初衷。當機會終於到來時，三十歲出頭的我考取研究生攻讀碩士學位，年近半百時再攻讀博士學位。當許多同齡人「躺平」混日子時，我卻重新出發，來到大洋彼岸打拚。雖然不曾在科學上樹立豐碑，我仍在自己那塊小小學術園地耕耘不懈，為人類科學殿堂添了幾塊磚瓦。

每當回首往事，我就會想，自己在生活道路上經歷多個十字路口，在每個路口都必須作出何去何從的抉擇：是轉左還是轉右、直走還是調頭？正因為每一次我都以自己的名字鞭策自己，才一路迎難而上走到現在。假如我在若干年前的某個十字路口畏難而退，選擇了另一條路，此後的人生境遇將會怎樣？如今還會在美國嗎？每念至此，我就由衷感謝父親給了我一個好名字。