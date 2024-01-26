那天看到一雙紅皮鞋，回憶洶湧直衝我心，想到自己小時候也有過這樣的一雙紅皮鞋。那是我剛上小學的時候，我們一大家隨著外公和部隊一起到了台北，住進一個陸軍眷村--南港光華新村。待我在村裡出生後，是家中孫輩的老大，特別得到外公外婆的寵愛，外公為我買了一雙紅皮鞋，記得第一天上學，媽媽就給我穿了這雙紅皮鞋。

我興高采烈地去新學校的第一天，沒有想到我念的玉成國小，竟然全班的男生都是打光腳，而女生穿的都是白布鞋，她們腳的大拇指都是凸露在外面的。除了這以外，所有的男生都是剔著大光頭，女生都是削著短髮，因為要便於幫著父母在田裡工作。而我則是出生之後便沒有剪過頭髮，長長的辮子一直拖到屁股。

我這身打扮和全班的同學都不合，立即就招來許多厭惡的眼光。女生討厭我的紅皮鞋，男生討厭我的兩條長辮子，我記得那一個早上我的辮子就被人扯來扯去，扯的頭皮都要被拉下來了。原本是懷著興奮的心情去上學，結果卻是哭哭啼啼地回家。回家第一件事就把紅皮鞋給踢了，發誓再也不穿它，並且立即要我的母親將我的長辮子剪掉。

第二天上學我也變成了齊耳短髮，而且也穿著一雙白布鞋，但是這並沒有停止同學們對我的厭惡，他們看到我白光光的新布鞋也不順眼，硬是將它踩髒，連我自己都覺得是不是也要在大拇指前挖兩個洞？

同學們都說閩南語，而我不會說。當時上學如果說閩南語是要被罰錢的，因此我為了對抗他們，便威脅說如果再聽到他們講閩南語我便要去打小報告，這樣一來搞得他們對我更是又氣又恨，朋友沒有交到，仇敵倒是一大堆。

到了二、三年級，交了少少一些朋友，放學的時候到同學家去玩，走過田埂、經過菜園，才知道他們家都有大片的田地，所以在家穿皮鞋根本就是不實際的，個個都是要脫了鞋下田幫忙。想必這些同學後來都是地主，也都十分有錢，我的紅皮鞋看起來體面，可是哪有他們的光腳強？

我和妹妹從小都是念國民小學，但是妹妹上小學的時候，我們已經搬到松山，松山與南港比起來算是大城市，也沒有那麼多的稻田。我們家裡重男輕女，所以家裡的兒子念的都是女師附小，我的表弟表妹全部都是念私立再興小學及中學，而在玉成國小的經驗，我是唯一。

如今再見紅皮鞋，當時的被歧視 和厭惡以及頭皮痛都還在心中。女兒小學的時候一直吵著要買一雙紅皮鞋，終究是沒有買給她，心中的痛和自己的坎好像一直都耿耿於懷，很難過去。