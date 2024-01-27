很慶幸在求學的過程中，我沒有經歷過補習、升學 的壓力和任何老師的體罰，因為從小就讀於基督教學校。到新店七張台灣三育書院讀七年級時，和老師們一同居住在優美的校園裡，每位老師都以無比的愛心和包容教導著我們，他們認識所有的學生，同樣的學生們也彼此熟悉相互照顧，很快地我就適應了紀律嚴謹、半工半讀的生活。記憶裡，我童年、青少年的生活是健康又快樂的﹗

老師們當中，對我影響最深的是范煥然先生。范老師出生於北京書香世家，畢業於浙江大學歷史系，多才多藝，琴棋書畫、文學藝術、戲曲詩詞樣樣精通；曾經在香港清水灣三育書院任教多年，之後受聘到台灣。老師先後擔任過註冊主任、教務主任等行政工作，最終還是選擇了他最喜歡的教書工作。

在學校時，老師遇見了聰慧貌美的師母，陳清月女士。師母當時是護理系助教，出生於豐原望族，非常賢慧能幹，無微不至地照顧先生和三個孩子，每天還能到台灣療養醫院（如今的台安醫院）教學，真是令人欽佩。

范煥然老師教過我們高中和大學的國文、歷史課，在課堂上老師教學認真嚴格，國文課經常都要默書和寫作文，同學們曾經為此發過小牢騷。多年後，我到美國參加一些執照考試，都能順利過關，要感謝老師當年嚴格的督促教導。

七○年代中期，老師全家移民美國，師母當即考取了註冊護士執照，工作到退休。他們的兒女、媳婦、女婿都是非常孝順、優秀，在商界、法律和醫療業有著傑出的成就貢獻，老師真是有福氣的人。

記憶中，老師從未炫耀他和師母顯赫的家世，對所有的學生一視同仁。課堂外老師風趣幽默，同學們有委屈、牢騷，都到老師、師母那傾訴，他們總是耐心傾聽和開導，替學生保密。幾十年裡，我不曾聽過他們說過任何人的閒話。

在內華達州居住時，和老師家只有一哩的距離，那是我人生中最徬徨低谷的時期，他們在精神上給我無比的支持和鼓勵。搬往加州 的前十天，老師和師母要我搬到他們舒適的家同住。是他們讓我順利地走出了困境，我深知我是幸運的。

幾個月後，老師和師母也搬到灣區，定居在律師女兒的城市，我們每周在同一個教堂作禮拜見面。幾年前，老師孝順的大兒子要求他們搬回台灣，那是我最後一次到老師的家中探望他們。過不久，我也搬來俄勒岡州。

去年秋天，聽聞老師安息主懷，他在世界各地的學生們因為疫情 或其他因素，多數都無法趕回參加在台安醫院教堂舉行的追思禮拜。老師的家人們婉謝了所有的奠儀、花圈。YouTube的直播上，看到整個大教堂布滿了溫馨粉色摻雜百色的鮮花，高雅、華麗。遠在非洲做義工的孫女，美國就讀大學的孫子們，在視頻中訴說對祖父深深的愛和思念，令人動容，這是老師喜歡的，我心想。

走過整整一個世紀的范煥然先生，很榮幸曾經是您的學生。師母您辛苦了﹗學生在此深深的一鞠躬，感恩有您們。