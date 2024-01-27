一九七八年九月，我告別妻小從台北飛達紐約水牛城機場，出關時左手提著大同電鍋，右手拖大號行李，雙肩背著大號登山背包。事先聯絡好的水牛城的州立大學接機學長，看到「迎面黃面大漢，手提大同電鍋」，不做他想，絕對是我同胞是也。

根據當時前輩的經驗，帶一個電鍋在手，保證可將食、衣、住、行四大生活必須首項的「食」解決掉。為了安全到達學校宿舍，在買電鍋時就告訴店員，這鍋子可要度過萬里路，必須用雙層包裝，且隨身手提一路護送。

開學前我找到一個六人老中伙食團，用它煮飯是理所當然的事。周末有空時，我們幾位團友可以一齊做餃子 一邊聊天，我順便用此電鍋做一些鍋貼，令伙食團的其他五位成員吃得舒舒服服大呼過癮。偶爾有多餘的鍋貼，順手「賞」給來廚房聞香的洋同學一顆，年輕洋人皆感激不盡。

一年後我運氣好，在芝加哥 找到工作，於是太座帶了兩個女兒到芝加哥團圓，這個電鍋恢復為專任煮飯一職，得心應手百分之百稱職無誤。六年半芝加哥冰天雪地的天氣，沒有影響一絲電鍋的功能。八五年遷居洛杉磯，寶鍋盡忠職守繼續為我們小家庭工作，從沒有一次讓我們失望過，只是隔一陣子清洗內外而已。

十多年後，發現飯煮的似乎有一些夾生，已經找到工作的女兒，很孝順地買了一個新型什麼電子鍋，說是用了十幾年的鍋該退休 了。可是新鍋總是用起來不得心應手，飯煮的很硬且有鍋巴。

有一天我重新仔細地檢查一遍老電鍋，發現此鋁質內鍋底下有一個細小針孔，因而在煮飯時內鍋的水會慢慢漏出去，使得內鍋的水量不足，難怪飯煮的有些部分夾生。九○年代開始盛傳鋁鍋不能再用，有可能是得老人癡呆症原因之一，此鋁內鍋必須淘汰。可是外鍋及電路部分一點都沒出問題，將它丟掉不是我的做事原則。

在一個非常巧的機會，到廚具店逛一逛，找到一個不銹鋼菜盆子，買回家放在電鍋內，尺寸剛好合適。馬上試煮一鍋新飯，香噴噴的米飯又呈現在面前，看來老電鍋又有了新生命。

老電鍋堂堂跨跨入第四十年的壽命，忠心耿耿每天為我服務，外表白色烤漆百分之九十仍舊沒變，只有最外層鐵皮部分有些生銹。老妻向我抱怨電源線與電鍋插座發出「絲！絲！」的聲音，害怕有觸電可能，我迅速檢查發現插頭是有些鬆動，引起接觸不良電線發熱現象。我用耐熱膠帶將電源線前端包紮固定後鬆動不再，也無「絲！絲！」之聲，電線也不發熱，告訴老妻應該可以放心繼續使用。

老電飯鍋在我家服務四十二年之後，某日下班走進廚房，平常香噴噴白米飯味道沒聞到，一摸電鍋竟然是冷冰冰的，定時器依然運轉無誤，情況不妙，看來老黃忠已經盡忠盡職。反轉鍋底朝天，發現電阻絲斷裂脫落，沒有再修理的價值了。本來我準備等到電鍋為我服務五十年時，會將此鍋帶回他的出生地，做一個錦旗給這家公司表揚其品質耐用。

我一向習慣盡量將廢品再生使用，這鍋體是鐵片烤漆，四十多年生銹是難免的，想不出還會有什麼用處。厚重的鋁質鍋蓋外觀看來還滿好，可以做一付彩色風車（見圖），放在草地上招風惹雨也不會生銹，再用個四十年也不妨，繼續可以為我家服務。