我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

電飯鍋的永續

龔剴

一九七八年九月，我告別妻小從台北飛達紐約水牛城機場，出關時左手提著大同電鍋，右手拖大號行李，雙肩背著大號登山背包。事先聯絡好的水牛城的州立大學接機學長，看到「迎面黃面大漢，手提大同電鍋」，不做他想，絕對是我同胞是也。

根據當時前輩的經驗，帶一個電鍋在手，保證可將食、衣、住、行四大生活必須首項的「食」解決掉。為了安全到達學校宿舍，在買電鍋時就告訴店員，這鍋子可要度過萬里路，必須用雙層包裝，且隨身手提一路護送。

開學前我找到一個六人老中伙食團，用它煮飯是理所當然的事。周末有空時，我們幾位團友可以一齊做餃子一邊聊天，我順便用此電鍋做一些鍋貼，令伙食團的其他五位成員吃得舒舒服服大呼過癮。偶爾有多餘的鍋貼，順手「賞」給來廚房聞香的洋同學一顆，年輕洋人皆感激不盡。

一年後我運氣好，在芝加哥找到工作，於是太座帶了兩個女兒到芝加哥團圓，這個電鍋恢復為專任煮飯一職，得心應手百分之百稱職無誤。六年半芝加哥冰天雪地的天氣，沒有影響一絲電鍋的功能。八五年遷居洛杉磯，寶鍋盡忠職守繼續為我們小家庭工作，從沒有一次讓我們失望過，只是隔一陣子清洗內外而已。

十多年後，發現飯煮的似乎有一些夾生，已經找到工作的女兒，很孝順地買了一個新型什麼電子鍋，說是用了十幾年的鍋該退休了。可是新鍋總是用起來不得心應手，飯煮的很硬且有鍋巴。

有一天我重新仔細地檢查一遍老電鍋，發現此鋁質內鍋底下有一個細小針孔，因而在煮飯時內鍋的水會慢慢漏出去，使得內鍋的水量不足，難怪飯煮的有些部分夾生。九○年代開始盛傳鋁鍋不能再用，有可能是得老人癡呆症原因之一，此鋁內鍋必須淘汰。可是外鍋及電路部分一點都沒出問題，將它丟掉不是我的做事原則。

在一個非常巧的機會，到廚具店逛一逛，找到一個不銹鋼菜盆子，買回家放在電鍋內，尺寸剛好合適。馬上試煮一鍋新飯，香噴噴的米飯又呈現在面前，看來老電鍋又有了新生命。

老電鍋堂堂跨跨入第四十年的壽命，忠心耿耿每天為我服務，外表白色烤漆百分之九十仍舊沒變，只有最外層鐵皮部分有些生銹。老妻向我抱怨電源線與電鍋插座發出「絲！絲！」的聲音，害怕有觸電可能，我迅速檢查發現插頭是有些鬆動，引起接觸不良電線發熱現象。我用耐熱膠帶將電源線前端包紮固定後鬆動不再，也無「絲！絲！」之聲，電線也不發熱，告訴老妻應該可以放心繼續使用。

老電飯鍋在我家服務四十二年之後，某日下班走進廚房，平常香噴噴白米飯味道沒聞到，一摸電鍋竟然是冷冰冰的，定時器依然運轉無誤，情況不妙，看來老黃忠已經盡忠盡職。反轉鍋底朝天，發現電阻絲斷裂脫落，沒有再修理的價值了。本來我準備等到電鍋為我服務五十年時，會將此鍋帶回他的出生地，做一個錦旗給這家公司表揚其品質耐用。

我一向習慣盡量將廢品再生使用，這鍋體是鐵片烤漆，四十多年生銹是難免的，想不出還會有什麼用處。厚重的鋁質鍋蓋外觀看來還滿好，可以做一付彩色風車（見圖），放在草地上招風惹雨也不會生銹，再用個四十年也不妨，繼續可以為我家服務。

芝加哥 退休 餃子

上一則

夢魂裡的羊卓雍錯（下）

下一則

代購的感想

延伸閱讀

酷寒籠罩全美 西部又有冰風暴 天然氣需求創新高

酷寒籠罩全美 西部又有冰風暴 天然氣需求創新高
全美50大城 華府自住房總值破兆 居第4高

全美50大城 華府自住房總值破兆 居第4高

芝加哥佛光青年 多元宗教攜手向前 祈願世界和平

芝加哥佛光青年 多元宗教攜手向前 祈願世界和平
酷寒天 伊州長要求德州暫停載送移民遭拒

酷寒天 伊州長要求德州暫停載送移民遭拒

熱門新聞

外公的書法

2024-01-23 01:00
圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

貓痴物語

2024-01-21 01:00
圖／Mrs. H.

九重葛，只能這樣了

2024-01-23 01:02
台北街頭的飯糰小販，每天清早就勤快地忙著。（黃美惠∕攝影）

依然完美的庶民早點

2024-01-20 01:01

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資