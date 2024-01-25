大姨家老院的命運(下)

大姨（後排左）、大姨父（後排中）與孫子、侄女在老院子前留影，不久以後，老院子就拆遷了。

九二年暑假從學校回來，爸爸媽媽帶我去看望大姨、大姨父。他們帶我來到尚書街一個陌生的院落，並告訴我，大姨家的老院子被政府看中，不久便要拆掉，在上面建一棟單元樓，大姨大姨父現借住在親戚的房子裡。我不禁大吃一驚。

在這個陌生的院落裡，我見著了大姨、大姨父。他們仍與以前一樣熱情，但能明顯感到他們的失落和難過。

大姨父家以前是有些房產的，外加兩個商鋪，這座清代年間所建的老院子，還是大姨父的父親當初花費一百大洋買下的。解放後，工商改造、公私合營，一切都煙消雲散了；還好政府對工商業者手下留情，給留下這個老院，讓他們一家老小三代居住。這麼多年過去了，這個老院也成為鄧家祖傳的最後一個念想，如今，連這最後的祖產也保不住了。

據說，大姨的孩子，還曾去有關部門據理力爭過。可是，在強大的國家機器面前，老百姓的抗爭，又能有什麼用呢？據說，有一個官員，怒氣沖沖地拿出一副手銬，威脅要拷走我的一位表哥。可憐我大姨，一位六十歲的女性，白髮蒼蒼，當著眾人的面，顫微微地給這個不可一世的官員跪下去，對方才罵罵咧咧地做罷。

在巨大的壓力之下，大姨父違心地簽了拆遷協定。當他簽完字時，渾身都在劇烈地顫抖，做為一個傳統觀念和家族榮譽感很強的人，大姨父實在接受不了祖先留下的財產，在他手裡全部失去的現實。

搬遷前夜，大姨父默默地坐在大廳裡，一遍一遍地看著這經祖先辛苦奮鬥才留傳下來、自己無力保存的老院，嘴在顫抖，心在流血。他一個人，整夜呆呆地坐著，如木雕泥塑一般。第二天清晨，家人發現他仍坐在那裡，滿臉都是淚痕。

離別時刻無情地來臨了。大姨父無限深情地最後看了一眼老院，懷著滿腔悲苦，默默走開了，從此四處漂泊。不久，在推土機的轟鳴聲中，姨家老院，鄧家祖祖輩輩居住的地方，變成了一片廢墟，化成了塵土，永遠地從這個世界消失了。

後來，大姨父病了。老院子的拆遷，給大姨父精神上的打擊是巨大的，他一直鬱鬱不樂，自責鄧家的祖產是在他手中丟光的。大姨父把痛苦深深地埋藏在心裡，很少向人訴說，終於積鬱於胸，黯然成疾。

在居無定所的日子裡，在重病中，大姨父留下了「心如木炭已盡，身似無繫之舟，要問此生功過，奈何復又奈何？」的詩句，這堪稱是他的絕唱了。

我九三年寒假回去時，大姨父剛動手術，虛弱地躺在躺椅上，連坐起來的氣力都沒有了。那時候，大姨父的病情已經很嚴重。不久，他不幸去世了。

那年我大學畢業，夏天，我回到家鄉，趕上給外公、外婆、太公、太婆遷墳。祖墳遷好後，大家正準備離開，突然，大姨跪倒在外公外婆、太公太婆的墓前，放聲大哭起來。大姨一邊哭，一邊說：「爹爹，媽媽，你們的女婿，已經不在了。奶奶，我沒有照顧好你的孫女婿，他走得這麼早啊……。」小英姊站在大姨旁邊，也垂著眼淚。

我們震驚了，這是我第一次看見大姨如此悲傷。我們想拉大姨起來，在兩旁徒勞地勸說，可是，大姨還是不停地哭泣。她是那樣傷心，就像一個在外面受盡委屈的孩子，猛然看到父母一樣，久久不能止住淚水。很久後，大姨才止住哭聲，慢慢地站起來，緩緩地沿石徑走下山去。看著大姨滿頭的白髮，和她孤獨蹣跚的背影，我們也禁不住為她難過起來。

不久，我出國留學去了。一○年，我們剛訂好回國的機票，突然傳來消息，大姨腦溢血突發，陷入昏迷之中。還沒來得及反應，噩耗傳來，大姨因腦溢血醫治無效，已經不幸去世了！

一六年，我帶著孩子又一次回到家鄉。有一天，我獨自去尋訪大姨家從前的老院。我從陽明街旁的一條小巷走進去，看見米汁巷，就向右走去。正走著，童年的那口水井，出現在我眼前，我快步走過去，向井中探看。井還是那口水井，水氣濛濛，和以前一樣，可是，因很久沒人使用，井壁上長滿了青苔。井邊靜悄悄的。

看到水井，我向東快走一百來米，來到兩條古巷交界處，這應該就是大姨家老院的後門位置了。一棟碩大的單元樓矗立在我眼前，大姨家的老院子，已經消失得無影無蹤。

我久久地凝視著大樓，眼睛模糊了。我知道，大姨家的老院，就像遠去的時光，就像逝去的親人，永遠地離開了我們，再也不會回來了。