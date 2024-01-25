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影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

關島飛鳥絕

姚遙崤

生態學是上世紀末開始流行的學說，描述的是在某個特定的環境中，例如島嶼、沼澤地、雨林、珊瑚礁等處，現存活的植物動物都占有一個特定的境位，達到食物鏈動態上的平衡。如果有外來無天敵的物種入侵，牠們就很可能在短期內吞噬了某些物種而讓其滅絕。

這一類的生態變異，在全球各地都曾經發生過，外來物種常常由於人類的遷徙，被帶到一個嶄新的環境，而消滅了當地的原物種。很著名的例子是美國佛羅里達州南端的大沼澤，人們有意或不小心把豢養的緬甸蟒蛇放生或逃生到沼澤地，這些十幾呎長的巨蟒很快地就控制了全局，牠們連當地的鱷魚也都當食物吃掉了。

關島跟波多黎哥一樣是美國的屬地，居民算是美國的公民，可是沒有選總統及國會議員的投票權。這個島是最靠近地球上最深馬里亞納海溝的一個火山島嶼，長五十公里，最寬處十九公里，最窄處九公里，全面積約五百五十平方公里，大約於五千六百萬年前由海底火山噴發造成。

原住民是查默落人（Chamoro），和菲律賓及台灣的原住民是同族的，十六世紀時關島被西班牙人占領，後來和菲律賓一起在美西戰爭後被美國所拿下統治；就在日本攻擊珍珠港的第二天被日本奪取，一直到二戰結束後才又回歸美國的懷抱。美國隨後在島上設立了一個主要的海軍基地，及一個空軍轟炸機基地，目前約百分之三十的土地是由美國國防部管理的。

這裡要談的，是我八○年代末在菲律賓的蘇比克灣海軍基地服務時，所發生的故事。

我們有次接到關島海軍基地的電訊，近日他們一些變電所的變壓器時常燒毀，頻率遠高於正常使用的年限，希望我們支援，派人去調查一下。我當時正任職於蘇比克灣基地的水電供應處工程主管，接到請求後，就帶了一個電機工程師飛去關島，和他們的水電處主管們見面磋商。

美國海軍採用的變壓器都是相同規格的，沒有道理在關島的那一批品質拙劣，所以損壞多半是外在因素，然而卻查不出原因。每一次變壓器燒毀，都會造成基地停電數小時或更長時間，不但引起基地作業的不便及財產損害，更重要的是嚴重地影響到了軍事戰備。

我們兩人到達後下榻於招待所，第二天清晨起來，我發現一個相當奇怪的現象，一般來說早上是鳥兒嘰嘰喳喳叫喚的時候，可是樹木上卻見不著一隻鳥兒，仔細看了看到處都沒有，只偶然見到了一條黃色的蛇盤繞在樹枝上。我詢問了當地的居民，他們說幾年前鳥還是相當多的，不知何故近年來變少了許多，也許是遷移到別的島嶼上去了吧。

我靈機一動，問了一下工程師下屬，在我們蘇比克灣的變電所，也曾經發生過猴子翻越過圍籬，觸摸到變壓器被電死的例子，也造成了變壓器短路而燒毀。後來我們就在圍籬上端裝上了金屬倒刺，讓猴子爬不過去，從此以後就再也沒有變壓器被猴子弄壞的情形了。

跟關島的水電處管理階層開會聽取簡報時，我就提出一個假設，關島上的鳥兒突然大量減少到幾近絕跡，很有可能是由於這些黃色的樹蛇被無意引進的結果，因為樹蛇沒有天敵，又會爬樹，鳥兒的蛋及雛鳥都是唾手可得的美食，幾年下來蛇的數量因而大增，反而鳥類都瀕臨絕滅。這些蛇尋覓食物時，會不會觸碰到變壓器，造成短路而燒毀呢？

非常巧的是，此時又發生了停電，大家趕到了變電所，在一個燒毀的變壓器附近的地上，正有條燒焦的黃色樹蛇，於是真相大白，真兇終於現形！

關島的人們絕都沒有想到過，會是這個原因造成變壓器燒毀的，於是解決這難題的方法，就是在變電所的圍牆上端加裝一道電網，此後一切就回復正常了。我們也通知了島上空軍基地的水電處管理階層，因為他們也面臨同樣的困境，於是真的是一石兩鳥了。看來有些時候對付一個特殊狀況，還得要跳出筐筐思考（outside the box）才是呢！

原住民 日本 緬甸

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