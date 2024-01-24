二十多年前，我在社區的休閒藝術中心上素描課。那年冬天，我屋前的一棵白楊樹葉子全掉光了，枝幹裸露，在陽光的照射下，呈現出一種獨特的凄冷之美，正是素描的好題材。

於是我取出畫本，坐在和煦的冬陽下完成初步的素描，在畫作完工後仍意猶未盡，又加了一首短詩點綴其中。當時坐在同桌作畫的漢娜見了我的畫，極感興趣。漢娜是猶太人，她雖不懂中文，卻對中國方塊字情有獨鍾。她說將中國字排列在一起，本身就是一幅美麗的藝術畫作。

不多久，有一天她要求我為她全家六人的英文名字翻譯成中文，我想這沒什麼困難，便欣然答應了。翻譯後我突然靈機一動，決定以漢字書法 完成，於是取出已擱置多年、自台灣帶來的文房四寶，慎重構思妥當後，便在大張素描紙重複習作多次，最後挑選了一張較為滿意的送給漢娜。

我同時在六個直列的家人姓名上方，書寫「平安幸福」的橫幅。當我為漢娜逐字解釋中文的涵義之際，她頻頻點頭，並謹慎地作筆記，之後再三感謝我送她這份額外的驚喜，她緊抱著我的雙臂雀躍如孩童，令人動容。

過了一個多星期，漢娜邀我到她家喝咖啡 ，我依約前往，進門後抬頭映入眼簾的，竟是我那熟悉的中文毛筆字體，承蒙她的垂青，裝裱上了紅木鏡框，高懸在客廳壁爐上。我的習作受到這樣禮遇，完全出乎我意料，雖然是我練習許多次的成果，但是因為自己荒廢書法良久，著實感到受寵若驚，因而帶著些許的腼腆不自在。但見漢娜興高采烈地談笑自若，我也就坦然欣喜地接受她的恭維及美意。

回想我的半吊子書法，始於讀小學期間，學校規定每日有一節書法課，不時還有書法作業讓我們帶回家做練習。除了感謝當年老師的堅持外，還要歸功於母親為我樹立的典範。

母親成長在重男輕女的保守年代，雖然外公外婆對母親極為疼愛，但按照傳統，女孩子是不上學讀書的。外公送他唯一的兒子上學堂，每日由母親陪送弟弟上下學，好學的母親就在那些陪讀期間，自我學習，成就了她既能寫亦能讀的本事。

她常說很羨慕上學的人，小時候每當我在寫大小楷時，母親會拿出舊報紙，依樣畫葫蘆地跟著臨帖寫毛筆字，也因此更激勵我要如母親般勤學練習書法。上了初中，國文老師鼓勵我們以毛筆字寫作文，也因此受益匪淺。但高中之後，由於升學 壓力，毛筆便束之高閣，從此幾近絕緣。

到了國外，接觸了多元文化的洗禮後，我更感受到書法是中華文化的精髓，然而在忙碌的現實生活中，常覺得心有餘力不足。直到漢娜對我半吊子書法的垂青後，我自問此時不重拾毛筆練習書法，更待何時？如今年紀大了，更領悟到寫書法的好處，除了摒除雜念、平穩情緒之外，還能達到「靜心」及「淨心」的境界。

中國十大國粹中，書法排列第一，我們何其有幸自幼得以涉獵其中，怎捨得自我斷絕於我們民族永遠值得自豪的藝術瑰寳呢？