大姨家老院的命運(上)

作者大姨家老房子。

最初對大姨家的老院子有印象，應該是外公去世的時候。那年是一九七六年，我將近五歲。外公是在大姨家過世的，他去世後，我們就被人帶去，向外公做最後告別。

沿著彎彎的小巷，我們來到大姨家門前。一走進大姨家的老院子裡，我就發現，這是一個很大很古老的院落，要比外公的老房子大不少，一看便知很有些年頭。我們是從後門進去的，左邊是廂房，右邊是個大天井，穿過天井，就是高大寬敞的大廳，大廳旁邊，也有幾間房子。

過了大廳，就是前門，門楣上頭刻著精美圖案，上面隱約能看見幾個大字的痕跡，字據說是文革破四舊時被紅衛兵敲掉了，往上看是青磚砌的高高的馬頭牆。門口有兩個石墩，上面也刻著花紋；前門外有個寬敞的巷子。

外公躺在廂房裡一張床上，臉上蒙著黃布，腳卻露在外面。我們幾個呆呆地站在外公遺體前，也不知道這到底意味著什麼，直到有人說，外公永遠走了，再也不會醒來，我們這才傷心地大哭起來。正哭著，一位梳兩條粗辮子的大姊姊，過來拉我們的手，把我們引到樓上去。

到了樓上，我發現二樓也很寬敞，有好幾個房間，大概作臥室用。大姊姊讓我們叫她桂英姊，是大姨的老大。外公下葬後，大姨家的老院，就成了羅家的聚會中心。印象裡，不時擺有酒席。

小毛哥有時擔水桶去挑水，我便跟在後面。水井在離大姨家後門不遠的地方，井邊總熱熱鬧鬧的，經常有些大媽大嫂聚在水井旁，洗菜、洗衣服、聊家常。井水非常清澈可口，據說和貢江水脈相通，即便是大旱年間，井水也不會乾涸。我讀小學二年級時，一天下午，爸爸帶著我，去看大姨大姨父，說大姨家老院子遭了火災。我不禁大吃一驚，緊隨父親，來到大姨家。

大姨家一帶都是明清時代的老房子，以磚木結構為主。鄰居家不慎起火，然後大火蔓延到大姨家，把屋子的木頭部分燒毀了，燒成一片炭黑，只剩下青磚砌的地基、牆壁、馬頭牆，還有石門框、石墩還在。大姨大姨父站在過火後的老房子前，滿眼茫然，顯然還沒從這巨大的打擊中反應過來。沒過多久，大姨家的老房子又重建了起來。這回，房子內部都是用水泥和磚建造的，再也不怕火災了。這次重建，小姨父出了不少力。大姨家房子重建後，大家過去看，都說比以前更漂亮，更結實，也更安全了。

十八歲時，我離開家鄉到外地讀大學，每次回來，我們還總在大姨家聚會。有一次，我遇見大姨父，不禁想起大人講的大姨父的故事。大姨父鄧華心一九二七年出生在贛州水東馬祖崖下葛藤窩村的一個耕讀世家，祖上勤勞聰明，頭腦靈活，精明強幹，加上肯吃苦，慢慢地積累了一些財富。致富後，大姨父的父親在城裡買了幾棟房子，還擁有兩個不小的鋪子，做些肉類、副食、土特產生意。大姨父以前有個哥哥，非常能幹，可惜天不假年，英年早逝了，大姨父變為家中獨子，成為父母唯一指望。大姨父從小非常聰明，讀書也很用功，民國時就師範畢業，當上教書先生，二十多歲就當上了贛縣商業部門經理，無論是文筆、口才在單位上都是拔尖的人物。

一九四九年，贛州城內一片混亂，謠言四起。外公外婆聽說「共產共妻」的傳言，很恐懼，再看看已經長大成人、如花似玉一般的大女兒，更是擔憂，決定讓大姨早點出嫁。外公外婆精挑細選，反覆商議，終於選中了樸實厚道、家境殷實、有學問有人品的大姨父。大姨父沒辜負老人的期望，儘管之後家境大變，好些年他被貶到縣裡勞動，文革期間還被批鬥，但他小心謹慎，低調做人，工作踏實，服從上級領導，也算有驚無險地過來了。他對大姨忠心耿耿，對外公外婆也很孝敬。