外公姓周諱名燕，民國六十六年（一九七七年）於台中縣大甲鎮華龍國小校長任內退休 ，時年六十五歲。退休後遊山玩水，多數時間待在海外的子女家，在加拿大 、法國、西班牙輪流住著。他含飴弄孫，其樂融融，蒔花弄草，享受田園之樂，偶與親友棋盤上對弈，更常獨自作詩習字，自得其樂。

屆齡退休的外公，雖然旅居海外，還是常與台灣的親友書信往來，保持密切的聯繫。先父於民國七十年（一九八一年）晉階至空軍上校，並榮升聯勤北工處副處長的好消息，藉由舍弟寫信告知，遠在加拿大多倫多的外公立即回信，並作藏頭詩一首、寫書法 一幀，恭賀他的次婿雙喜臨門（見圖）。

外公的詩詞、書法風格獨具，以藝術的角度來看，仍有進步的空間。但想到外婆五十歲就過世，外公獨自養育九個小孩，又有繁重的教書工作，他退休前的生活，艱辛可知，少有閒暇時間悠遊藝術世界。

退休後的外公退而不休，活到老學到老，學作詩、習寫字，更不時關心遠地的親友、晚輩。我的大表妹也保存著當年她考上北一女時，在海外的外公也以書法寫下祝勉詩作，她回憶道：「這是外公留給我最好的禮物。」

外公的詩作書法展現出他的認真精神，這寸許見方的朱絲格子，可是他拿著尺及紅色原子筆，一筆一筆畫出來的，有製圖者的精緻與專注；他對人的關懷提攜、對事的盡心負責，源自他四十餘年誨人不倦的教育精神以及困苦半生的人生經歷。外公的一帖行楷詩作，傳遞出他的揮灑與認真，他出世又入世的胸懷。