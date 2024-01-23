我和鄉親Ｗ認識多年，頗談得來，但很少交流的機會。那天，我坐他的車去參加社區一項活動，路上聊得起勁，談話的最大收穫，是聽了關於「小不點」的故事。

並非刻意。我問Ｗ他在舊金山 經營洗衣館的甘苦，他說累是累，收入雖差強人意，但讓他完成了一樁最重要的使命：讓在美國出生的小女兒受良好教育。「她去紐約上私立大學，一讀就是六年，拿到兩個學位，每年單學費是六萬多美元，全是我夫妻在洗衣館掙下的。」我出於好奇，問起她的情況，被搔著癢處的父親興致來了。

她在舊金山一上初中，就當上學生會主席。高中上的是全市第一的羅威爾公立學校，「主席」還是非她莫屬。都是靠勝選而上任的，每年剛開學，競選開始，多人角逐，有得她忙了：組織團隊，設計海報，擬定宣言，發表演說，到處拉票。開票那天，她回到家，在門口大叫：「爸爸，還是我！」想不到進了大學，主席還是她。

這丫頭是為選舉而生的。大一時，校方招一名宿舍管理員，報酬是免費住一個房間，二百五十多人報名，透過辯論、投票 淘汰，最後，拔頭籌是她。高中和大學的畢業典禮，以學生代表身分發表主題演講的，還是她。大學畢業後，投考紐約一家大型媒體企業，最後一輪的面試官是執行長。她侃侃而談，教對方入迷，忘記提問，兩人閒談三個多小時，捨不得結束。

三年後，她下海創業，給歐洲舉辦的廣告短片大賽中初試鋒芒，拿了第二名，獎金三萬多美元。最近，她不經意地告訴遠道而來的老爸，上星期賺了十萬元。憑什麼？為一家上市公司製作了一個廣告片。

Ｗ說著，我一邊在腦際構築女孩子的形象，一邊問Ｗ，她會不會說家鄉話？Ｗ說，能聽懂，但和父母交談用流利的廣東話。我問，國語能說嗎？能，會四國語言：中、英、法、西班牙。那麼，中國話是她熟練掌握的「外國語」的一種。

Ｗ說到女兒，疼愛、自豪自然而然地流露，一點也沒有教人皺眉頭的「曬」勁。我從心底發出讚嘆，集中國人的勤勞儉樸與美國人的自由進取於一身的移民第二代，她就是典型。可是，如果僅到這一步，我還不至被震撼。

Ｗ說下去，透露一個信息：女兒身高只有一百五十公分。目前，美國人平均身高約為一百七十公分，其中男性平均身高一七五，女性平均身高一六二。她每次在大會講話，主持人必在講台後加一張凳子。她的綽號有好幾個，同學們背後叫她「小不點」，閨密稱她為「米奇老鼠」。

可是，Ｗ說，他拿身高和女兒開玩笑，她會反問：「爸，你走進人群中，最先注意的是哪些人？」老爸回答，要麼最高的，要麼最矮的。她說：「最先受到注意，這就是獨特，這就是優勢。競選對手費多大勁才讓人家記得，我一出場就受圍觀，還不好嗎？」我對Ｗ說，你女兒說得好，畢卡索和魯迅，身高分別為一百六十二公分和一百五十八公分。何況，大家還來不及視「矮小」為弱勢，就被小不點的滔滔雄辯和親和力征服了。還有，她在「臉書」圈粉一百三十萬。她回到舊金山看望父母，在街上被成群的年輕人認出，過來打招呼，齊聲喊她的網名。我對Ｗ說，她天生是政治家，讓她參政吧。Ｗ說，他早就勸她回舊金山競選市議員，但她說：「爸爸，我自有主張，目前先賺夠錢，以後再說。」她一個人住在紐約的曼哈頓 ，自得其樂。

至此，這位沒見過面的女孩子的形象，在我心中成型：嬌小玲瓏，風風火火，辯才無礙，不論走到哪裡，不到數秒鐘，你就記得她，喜歡上她，成為她的粉。下車前，我對Ｗ轉述矮子拿破侖的軼事：幾位將軍私下議論他的身高，他惱了，說「我可以把你們削得和我一樣高」，那是皇帝的霸氣。而你家的「移二代」，以才華和人格魅力超越「高人」。