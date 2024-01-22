我的恩師長我三歲，曲阜師範學院數學系專科三年畢業，當年畢業即分配青島十五中教平面三角學。術業有專攻，別小看只有專科文憑，個頭不高瘦削單薄的身子骨，一站在講台上激揚文字數學思惟鏗鏘，一個粉筆頭、一根短繩勝過圓規直尺，手臂一揮，一個圓立馬映現，小繩放放縮縮任意切割畫弧，單位圓四個象限，半角公式、倍角公式一氣呵成。

我是他欽定的三角課代表，在這之前我已擔任了平面幾何、立體幾何的課代表。任老師一擔任高二班主任，不管這些，硬是把三角課代表的首選毫無懸念給了我。

我上了高中，空間思維、邏輯思維特別靈光，解題速度思路之乖巧，短平快勢如破竹刀削如泥，迅雷不及掩耳之勢破題終結，總是得到老師們的讚賞厚愛。尤其是任老師情有獨鍾特殊的愛，經常拿我為榜樣，讓他教過的幾個班級同學向我學習，我一下就成了級部數學明星。家庭貧困而學習優異刻苦拚搏，成了他學期評語的主題詞。

高二一次全市重點中學三角學抽考，我一下贏得全市第二名，分數是九十七分，第一名是青島二中的九十七點五分。我們十五中是二類重點學校，等於雞窩裡飛出金鳳凰，全校炸了鍋，奔走相告任老師喜出望外，最年輕的數學老師初出茅廬，就插上了堅硬的翅膀。全級部及格者寥寥無幾，我班只有五人及格，都是六十到七十的分數層次。任老師又拿我說事，褒獎有餘，羞得我不好意思紅了臉低下了頭。

後來任老師調入我已擔任教導主任的學校，更是宣揚我絕頂聰明，是特別的高材生，替我鋪路開道。我在全校作報告，講到伊拉克當年的綠色科技革命，全校師生鴉雀無聲靜心聆聽。任老師在老師群裡誇讚，沒見過哪任領導講話有過如此魅力。

如今躺在病榻上的恩師，已經兩次腦梗及時搶救過來，保住了一條命。視頻中看到他躺在病床上，鼻子裡插著橡膠氧氣管，呼哧呼哧的喘氣聲依稀聽到，我心裡難過極了。才八十五歲呀，剛剛比我大三歲。

我不斷給他微信 ，祝福願他健康長壽，把我在美國的近況告知，發去我在世報上發表的文章，我的中文朗誦英語配音的視頻錄音都發過去，希望他倍感欣慰，煥發健康求生的強烈欲望，略盡對恩師的懷念報恩情懷。

病榻恩師多思念，師恩依稀長夢幻，良師益友青竹篆，增福長壽淚漣漣。