我家老屋後面有兩條河。其實很久以前是一條河，後來築堤將河一分為二，寬的叫大河，窄的叫小河，堤下留有一座石橋將兩河相連。

我和姊姊從河裡抬水，從二年級抬到五年級，由小桶換成大桶。小時候我夢想最多的是，得到一個寶葫蘆，寶葫蘆裡的水取之不竭，源源不斷地倒進我家的水缸。

文革時期，爸爸被打成右派，被遣返 到他的原籍三百公里外的巢湖當農民。七五年，家中唯一的男子漢也要離開了，哥哥高中畢業，下放到二十華里外的平山當農民。

那年我小學二年級，記得哥哥離開家的那天，街上鑼鼓喧天，歡送知識青年上山下鄉的各種大紅條幅飄飄，人們很興奮。可是奶奶在哭泣，媽媽在抹眼淚，哥哥眼裡也噙著淚。

家裡只剩下奶奶、媽媽和三個六歲到十歲的女娃。那時我們縣城沒有自來水，我們要從河裡打水，從此哥哥挑水的扁擔落到姊姊和我的肩上。一根扁擔，一個木桶，繫桶的繩索推到中間，我在前面，姊姊在後面，我倆把裝滿水的木桶抬起來。

我們去大河抬水，大河的水最清，離我家最近，大概五百米。填滿水缸，哥哥挑兩個大桶，只需去一次，我和姊姊抬一個小桶，要去四次。我希望自己快快長大，可以用大桶抬水，少跑兩趟。夏天我們穿著涼鞋和短褲，走進河裡打滿一桶水，抬起來就走；春秋天裡，我們站在水邊石頭上汲水，因為我們還沒有那麼大的力量把一桶水從河裡提上來，就用水瓢舀水，姊姊裝半桶，我裝半桶。冬天來臨，屋簷掛著冰淩，河水結冰，我們拿石頭撬開冰，一瓢一瓢舀水，手指腳趾都凍僵了。我和姊姊每人舀十瓢，輪流汲水。姊姊汲水時，我雙手插進棉襖袖筒，雙腳跳動；換我汲水時，姊姊凍得紅溜溜的大鼻子吸著鼻涕，立即把手插進棉襖袖筒，不停跺腳。

印刷廠把汙水排進大河，大河水被汙染，河裡的魚翻起白肚皮都死了。我們到小河的盡頭抬水，後來小河也被汙染了，我們得到一公里外的農村池塘抬水。一公里的路，去時漫長，回來時漫長又沉重，肩上的擔子一步一步加重，地上的腳一步一步加沉。我們走一段，放下水桶歇一會兒。

有一次休息的時候，我趁姊姊不注意，把繫水桶的繩子朝後挪了兩寸。等抬起水桶，姊姊立即識破了我的詭計，「你這個狡猾的傢伙！」她生氣地喊，把水桶跺到地上，把繩子猛推到我這邊，我又猛推到她那邊，推來推去，水桶搖晃，我倆立即停止爭吵，同時扶住水桶，都明白打翻水桶的後果。姊姊把繩子移到正中間，我們無言地抬起水桶前行，儘管心裡還在埋怨對方。

在我們的家庭生活中，從來沒有「父親」這個角色，我心裡根本沒有父親的概念。這時我希望有個父親，我羡慕路邊跳橡皮筋的女孩們，她們不必抬水，因為他們有父親。我羡慕每個鄰居，因為他們家裡都有父親。

父親終於右派平反回家了。那是一九七九年，我小學五年級，抬水的木桶早從小桶換成大桶。爸爸已年近五十，我們沒有看到奶奶描繪的風度翩翩的年輕才俊，和媽媽一起進門的，是個又黑又瘦的老農。

爸爸挑起我們的扁擔，我和姊姊看著他瘦削的肩膀，一臉的擔心。爸爸為了讓我們心安，他裝滿兩大桶水，站起來，把擔子在肩上顛兩下，說：「一擔水算什麼，我還能挑一擔稻穀呢。」

我和姊姊肩上的擔子沒了，可每次看到父親挑水的背影，心裡的負擔遠遠超過一擔水。次年我們縣城通自來水了，那根扁擔才真正地從我和姊姊的肩頭去除。

我長大了，家裡人嘲笑我腿粗個矮，我說：「都是小時候抬水壓的。」