大白天睡覺，謂之晝寢。晚上讀書，謂之秉燭遊。年輕時候，常當夜班編稿，人老了，就退下來，讀夜書。

年輕時讀書，囫圇吞棗，一張廢紙，只要是有字，也看得半天，至今記得家裡老人訓我的那句話：「愈讀愈蠢」。及長，知道讀書有很多好處，才開始對讀書有點認識。

能不能愈讀愈聰明呢？我想，重要的還是要有所選擇。不能把讀書當作看萬花筒，有些書讀之並無益處，而有些書是必精讀細讀研讀，與專業相關的書，儘管很枯燥乏味，花錢也是要買來讀的。魯迅說：「試看綠林強盜，怎樣不惜錢財以買盒子炮，就可知道。」於是自討苦吃，苦中作樂，就成了中國人讀書的習慣。或者說，這樣就可以「讀進去」，不至於「愈讀愈蠢」。

有些名著，並不都好讀，不能一概重名，席勒擅寫神化的人物，比之歌德筆下渾身汙垢的下層社會人物，藝術描繪上就不免顯得容易些，從這點上，不如去讀歌德的作品。歌德往往從小處著手，展現輝煌。

無名氏寫的「天方夜譚」中，所出場的人物都是與阿里巴巴有瓜葛的乞丐、強盜、窮人和窮人的女兒、「老爺」，沒有一個官員，只有兩個鐵籠子作為官方的象徵，一個關著強盜，一個關著「老爺」。作者選取的角度很新奇，他站在貧窮人的一邊，借窮人的眼光，去看統治者--好人和壞人共同的老爺。每每回憶這些作品，都有深刻的印象，好多年後，情節和人物都難以忘記，清晰如昨，仍像磁石一樣吸引著我。

又如莫言的「紅高粱」，所描寫的農民、土地、故事，都不是「重大題材」，但透過這些故事、這些形象，表現了人的命運是如何與社會的命運緊緊聯繫起來的，那種黃土地上的人與人、人與土地的情結，演繹著一個民族的進化史。

我讀這些並非煌煌大著時，心情是膜拜的，我想作家在構思故事時，花費的是淚水和心血，不會把算盤裝在心裡，也不會把純金的兔子埋在地裡，號召讀者從他的書裡去尋覓那地址的暗示，從而贏得發行量。

所謂「市場經濟」，在很多領域，尤其在意識形態、文化傳統、人際關係領域，是沒有「表率」價值的。作家不能用商人的思維方式來進行創作和「出名」，讀者應選取的是用心血寫成的作品。

「李杜文章在，光焰萬丈長。」李杜當初也未夢想「提高知名度」，並且「惟此兩夫子，家居率荒涼。」（韓愈）其「名」之所成，積歷史與造化之功，非一日之寒，誠如華山之險，泰山之雄，黃山之奇，峨嵋之秀……，如果純功利性的寫作，還談得上什麼佳作和閱讀？

寫「鹽鐵論」的桓寬，有個很生動的比方：毛嬙天下之嬌人，她要靠香澤脂粉而後容，周公天下之至聖人，他要靠賢士學問而後通。「名氣」只是一種「氣場」，要看實際的東西。有句俗話說：老不讀三國。可能是說三國主要是寫鬥智，而不像水滸那樣，主要是鬥勇。人老讀三國，容易變得狡猾，老謀深算，似乎「讀書有害」了。不才老矣，好讀書不求甚解，水滸讀了，沒有落草，三國也讀了，沒有變成老狐狸。倒是諸葛亮掐指一算，決勝千里，並非易事，一般人想學也學不了。

在「三國演義」中，寫諸葛亮的故事，從三十七回起到一百○四回，洋洋灑灑，可見諸葛亮的「先進事跡」很不少，「映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。」（杜甫）值得名垂千古，世代學習。

而陳壽在「三國志」裡，寫到諸葛亮臨終前的情景，倒只用五十個字：「孔明強支病體，令左右扶上小車，出寨遍觀各營，自覺秋風吹面，徹骨生寒；乃長嘆曰：『再不能臨陣討賊矣，悠悠蒼天，曷其有極？』」就這五十個字打住，惋惜哀嘆，盡在不言之中，不盡之言，一字三嘆，讀者讀到這裡，也扼腕不能自已。此處不遑多論，餘音繚繞。

不讀「三國」，就不知這部史書文字的高妙，就不了解在冷兵器時代鬥智鬥勇的戰爭史，讀「三國」怎麼會因此變成老狐狸呢？

這是我的夜讀感想。

窗外飛來螢火蟲，貼在窗上閃灼，我景仰牠的惜時如金，牠生命短暫，卻燃著身體作夜遊，牠珍惜生命那一點微光；最後，夜已央矣，當白日降臨的時候，牠已經作別這個世界，靜靜地躺在草葉上，看著藍天，是憧憬，是微笑，也是歌唱，一支生命的歌。

一盞青燈，一本黃卷，如對浩然煙海。感謝機遇，倘不是疫情 ，不會做這樣的「秉燭遊」，至於大白天，也不會呼呼大睡，也許到小花園裡徜徉，免卻「獨臥高樓相隔日，可憐空負一園春」的感嘆，思之豁然。