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買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

貓痴物語

彭素綺

我與貓的緣分始於一九八九年。當年甫上初中的兒子，有一天央求我到他的好友家，說朋友的母親有事要找我聊。

我一進門，就被帶到一個房間，裡面有五隻小貓咪。兒子抱起一隻灰黑條紋的，告訴我，他想要收養牠。我一看到牠，立即愛上，非常討人喜愛的小貓咪，當下就把牠帶回家了。

接下來是到店裡買全必須的飲食用品，加上一個供牠上下的玩樂小塔。食品是買有信譽的竉物名牌，第一次了解到人們對寵物的重視，食物周全，玩具也五花八門。我買了多隻內裝乾草的玩具鼠，這個是貓咪每天追逐不歇的最愛，算有運動的好處。

這隻貓咪非常聰明，牠能感受到誰對牠的熱情。兒子有五個好朋友，常常來我們家串門，他們甫一入座，貓咪立刻坐在一個特別喜歡貓的朋友旁邊，屢試不爽，大家都稱奇不已。

我在家中的二樓窗戶擺放著櫃子，加上一個舒適的坐墊，好讓牠眺望後院的青山美景。有幾次因公出差，請照顧貓咪的年輕人餵養，她們都說我的毛小孩很幸福，食住條件良好。

這個毛小孩活了將近二十四年，我帶牠的遺體去獸醫那處理火化，我傷心不已，央求護士讓我留下緩解情緒，待了十幾分鐘。臨走時，獸醫安慰我，誇我非常盡責有愛心，毛小孩得以享長壽。

時光荏苒，之後我不再飼養貓咪。最近一年，社區出現了流浪貓，我就在前院放置食物碗，開始餵養。無獨有偶，我得知對門鄰居和另外斜對街的鄰居也在餵養。

我抽空去看看這兩家的院子，不但有水碗、食物碗，還有木製的小貓屋，上網搜尋一下，價格不低，設計周全，保暖和隱私都兼顧。

我們閒聊的時候，知道這些毛小孩都很機靈，都找得到貓食的地點哩！我也捕捉到良機，拍下我餵養的兩隻貓在院子裡吃貓食的照片（見圖）。

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