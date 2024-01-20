「若然真有輪迴事，我願來生做馬牛。」這是我年輕時寫的句子，那時我有太多憂愁，明知做牛做馬勞動很辛苦，但總比做人的愁緒難排好過。

大概是在成長過程中，家庭環境把我弄成如此悲觀的，除了複雜的人事關係外，主要是經濟問題。我還未讀完高中，祖父在加拿大 突然過世，從此斷絕了賴以為生的外匯。以後一家人靠祖父遺留下來的積蓄，在郊區經營小型農場養雞維生，度過了許多年沒有自來水和電燈的農村生活。那時，我就常常擔心不知哪一天家中會斷糧。在那些日子裡，有兩幕景象令我畢生難忘。

我上大學時是個工讀生，在一間圖書館 工作，住在城市。有一天回家，看見父親半躺在椅上，他沒有開口說話，只示意我取紙筆，然後寫下幾個字，叫我速去墟中找醫生替他打針。原來他剛吐過血，他患上肺病。這一幕窮病交迫的慘況，怵目驚心，身為長子的我，能不憂心嗎？

後來又捱過了一段日子，我家中的生計已到了最困難的地步。農場養殖的雞隻愈來愈少，再沒有雞販上門選購，我們只好用雞籠載去墟中公共市場擺賣，換取吃飯錢。

就在那危急關頭，我大學畢業找到工作，那天趕回家中向父母報喜。當時祖母在旁聽見消息，她老人家沒有張聲，卻連忙衝出屋外，嚇得我以為發生了什麼意外。追出去看時，只見她對著上天深深拜，口中念念有詞，不停深深拜，她謝天謝地我家有新收入，就像久旱遇甘霖一樣激動。這一幕叫人落淚。

上文說我家的生計已到了最困難地步，要補述一件事。有一年歲晚，我的初中同班好友，是開雞鴨店的，他去我們農場選購雞隻，那天交易完畢後，看見我父親一副憂愁樣子，就問他原因。我父就把困難直告，說出欠飼料店的款項無法在年底清還，我的好友二話不說，就把隨身的現金借給我們，度過了年關。

我一生工作不曾失業，但因以前家中的經濟遭遇，心理上大受影響。不時自問，家人有飯吃嗎？這就是我憂心的根源，難免常常面帶愁容。直至有一天，發生一件想不到的事，使我突然醒悟過來。

有一天上班時，在公司碰見一個上司，他原是我們老闆的舊雇主，學問好經驗多，老闆請他做顧問，那個德國 老博士一向說話直接，容易開罪人。那天他劈頭第一句說：「家中是誰死了？」我莫名其妙地看著他，想知道他在搞什麼鬼。然後他笑著說：「看你愁眉苦臉的。」我被他戲弄得笑起來。他這一句話，對我來說真是當頭棒喝。

老博士的諍言令我好好反省，擔憂何益，當年的山窮水盡不是挺過來了嗎。後來就寫下「毋憂」二字（見圖），作為自己的座右銘，時時提醒自己不要擔憂。我記不起來是哪年寫的，起碼是四十多年前的事了。今天，我要把自己的舊句改寫：「不作杞人憂天事，何用來生做馬牛。」