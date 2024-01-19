小溫走後，我精神崩潰，恨自己作繭自縛，導演了這一場生離死別的悲劇。也許是「好人天照應」，我們在分別十六後的二○一三年底終於見面了。小溫變成了一個大公司的主管、有房有車的白領麗人，但她仍然深愛著我。我卻自慚形穢，商海沉浮以失敗告終，兩袖清風一無所有。相形見絀，我後悔不已。

二○一四年七月，當小溫獲悉我身患癌症 時，馬上從美國飛到北京，陪伴我住院治療，並且提出要與我結婚。真愛使我戰勝了兩次手術，二○一五年七月二日，我們在拉斯維加斯舉行了婚禮。這場遲來的姻緣，我們足足等了二十年。

從此以後，我退出職場，改變積習，享受「日出而作日落而息」的生活，在妻子無微不至的照顧之下，我幸運地成為了一個「癌症倖存者」。而我最想做的事情，就是在有生之年，實現對妻子「到最好的酒店喝下午茶」的承諾。我夢想和妻子手拉著手，漫步在倫敦街頭，走進麗茲酒店品嘗最地道的英式下午茶。

然而英國太遠，我大病初癒，恐難成行。於是，我在圖書館查閱旅遊叢書，發現了就在加拿大 班夫公園內的露易絲湖（Lake Louise）城堡酒店，不但有英國女王和王室貴族以及無數社會名流青睞的英式下午茶，而且擁有洛磯山脈最美的「世界第一窗」。在這裡，能和心愛的妻子坐賞仙境美景，那麼喝的不僅僅是下午茶和美食加美景的典雅精緻，更是靜享愛情的溫馨與浪漫。於是我毫不猶豫地鎖定去露易絲湖畔的城堡酒店，讓夙願以償 。

二○二二年暑假，我信心滿滿，踏上了班夫之路。在跋涉數百英里，抵達距美加海關咫尺的邊境小城沙點鎮時，曾患新冠的女兒又病倒了。旅行計畫不得不含淚取消，立即折返回家。

但我仍不放棄。在送女兒遠赴加州上大學後的金秋九月，家中空巢時，我抓住機會，舊事重提班夫遊。一向唯馬首是瞻的妻子，又開始搶票、上網訂房……。一切就緒，出發前按規定要測新冠，結果也逃脫不了雙雙染疫。如前所述，我仍舊執迷不悟，踏上剛治癒新冠便自駕車去加拿大追夢之行。

在抵達班夫國家公園的班夫鎮後，為了給妻子一個驚喜，我隱藏了心中的秘密，任由妻子安排所有景點的參觀，只是輕描淡寫地說，我想去露易絲湖的城堡酒店品下午茶。妻子不無遺憾地告訴我，別痴人作夢了，要提前幾個月才能訂到位呢。我僥倖地說，試試看吧，也許有人退訂呢。

「好消息，今天有兩個下午茶的位。」妻子驚喜對我說，「但要求下午兩點前趕到，且先交訂金。」「馬上訂！」我欣喜若狂回答。「那麼，坐纜車去硫磺山觀景，去溫泉泡湯都去不了，你捨得嗎？」看妻子迷惑不解的眼神，我仍然堅定不移答：「捨得。」

不明真相的妻子，只得打通電話準備交訂金訂座。良久，她又不無遺憾地告訴我，我們不是酒店住客，不能預訂。我沮喪極了，但還是強裝笑臉，和妻子登山下湖觀景。

傍晚，我們終於來到了夢繫魂牽的露易絲湖。人稱「維多利亞眼淚」的露易絲湖在茂密森林的包圍下，澄淨得就像一顆明珠，冰肌玉骨，超塵脫俗。山頂白得刺眼的維多利亞冰川彷彿要從山上滾滾而下，與碧綠清澈的湖水，形成了一副絕美的風景畫。在我這一生當中，上山下海之際，我還真沒見過比這更美的景致。

這也是加拿大洛磯山脈裡故事最多的一彎湖水。它繼承了英國維多利亞女王最具姿色和才藝的第四位女兒露易絲·卡洛琳·艾伯塔的名字，成為皇室和貴族最青睞的度假勝地。沒有人能抵御露易絲湖的誘惑。

酒店內部裝潢美輪美奐、金碧輝煌。寬敞的拱形回廊將酒店各個角落貫通起來；青銅吊燈從大堂高聳的蒼穹頂筆直地垂掛下來。通透的大廳，潔白的牆壁，栗色樓梯，厚重的地毯，銀製的茶具，古雅的豎琴伴隨著高山流水般的弦樂琴聲，一一展現在我們的眼前，處處蕩漾著維多利亞時代的高貴典雅。

我終於來到了到酒店一樓的咖啡 廳。在靠近湖畔一側，透過高大的拱形落地窗，將露易絲湖的山水美景盡收眼底。這就是「世界第一窗」（見圖），當我看到它時，突然就明白了這句話的含義，一顆心就全被它勾走，哪裡都不願意去。世界盡頭，不是遠方，是你的心在的地方。

我馬上轉身去前廳預訂客房，美麗的接待小姐，用最禮貌的方式，告訴我一個最令人沮喪的消息：「先生，對不起，一年後才有空房。」我無力回天，輾轉反側，一夜無眠，真沒有想到希望和失望，僅僅只差幾步的距離。我只能用「人生哪能多如意，萬事只求半稱心」來安慰自己。

第二天下午兩點，我們再次來到露易絲湖，妻子獨自在環湖路上看風景，卻意想不到成了「世界第一窗」中的風景。我站在咖啡廳的門口徘徊，忽然想到大仲馬在「基督山恩仇記」結尾時所說的：「人類智慧就包含在這五個字裡面：等待和希望。」只要心還在夢就在，只不過今後再來！