二○二二年金秋十月，就在Omicron新冠病毒肆虐全世界的時候，我和妻子先後染疫。以防萬一，我開始清理舊物，赫然發現一張與歌星董文華同台演出的照片（見圖），讓我清晰記起了要帶妻子喝上「英式下午茶」的心中誓言。

我已年過甲子，又是一個癌症倖存者，中招染疫，生死難料，想到也許再也沒有機會實現對妻子的「秘密承諾」，我就坐臥不安。「君子一言駟馬難追」，只要一息尚存，我仍要盡力而為，不留遺憾。就在我們檢測 初癒後，我決定自駕車 去加拿大的班夫國家公園追夢。妻子大吃一驚，但仍然懷揣忐忑如影隨形。

一九九四年十月，我仕途失意，南下海南，應聘擔任籌建三亞中亞酒店的總經理。酒店招工時，應聘娛樂部經理的小溫闖入我的心靈。原來我們同是天涯淪落人，小溫逃婚到天涯海角，我也敗走麥城來三亞謀生。一樣的價值觀，共同的事業，把我們的心緊緊連在一起。

一九九六年元旦酒店開業前夕，小溫專程遠赴北京，去請董文華、姜昆等名家來三亞，參加慶典晚會演出。她不負眾望，如期凱旋，高興地對我說：「董文華說不參加晚宴，要喝下午茶，並點菜蘿蔔絲。想不到上春晚的大牌明星，這麼親民，竟然只吃蘿蔔絲。」不諳世事的小溫啊，此茶不是中國茶，而是英式下午茶；此蘿蔔絲不是彼蘿蔔絲，而是魚翅。讓我到哪兒去找啊？

我和小溫陪同董文華來到南中國大酒店，一邊欣賞藍天碧海、椰風陽光、海浪沙灘的美景，一邊享受當地的美食。我向董文華表示歉意，三亞還沒有英式下午茶。

酒店開業慶典晚會圓滿成功。董文華一展歌喉，讓「春天的故事」響徹整個三亞灣，歌迷們經久不息地鼓掌，直到她「強拉」我上台，一起對唱「十五的月亮」，才讓她謝幕。

我對小溫說要重獎她，她羞澀地說：「讓我飲一杯英式下午茶吧」，我信誓旦旦地說：「我一定請你到最好的酒店，去品嘗英式下午茶！」可是蹉跎歲月，足足等了二十七年還沒有實現。

董文華和藝術家們的出色表演一鳴驚人，給酒店帶來可觀的經濟效益。在籌建酒店一年多的日日夜夜裡，我和小溫朝夕相處，使我們從相識相知再到相愛。真愛的強大力量，幫助我們事業成功，我們沉浸在無比幸福中。

俗話說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，正當酒店生意火爆、如日中天時，董事長突然要我辭退小溫。原來公司副董事長要安排自己的親信任娛樂部經理，被我拒絕後，便誣陷小溫在購買音響設備時收了回扣。這莫須有的罪名像睛天霹靂使我們憤怒、委屈，我含淚親自辭退了小溫，第二天我憤而辭去總經理的職務，並斷然拒絕了董事長的高薪挽留。

我和小溫義無反顧地來到北京闖蕩，租一個攤位賣服裝維持生計。我們相濡以沫、同甘共苦，過著兩個燒餅充饑、吃了上頓愁下頓的流浪生活。愛情是甜蜜的，但是現實卻是殘酷的，慘淡經營每天虧損，資金短缺連租金 都交不起。

屋漏又逢連夜雨，小溫病倒了，我心急如焚又措手無策。當我得知小溫的親戚在美國時，我像撈到了救命的稻草，要她先去美國立穩腳跟後，我再去美國實現我們的夢想。小溫堅決反對，並表示再苦再累也要永遠廝守在一起。後來經我勸說，暫時離別是為了今後永遠的相聚，小溫才不得不忍辱負重、帶著一顆受傷的心遠赴美國。