近日新聞報導，有臭蟲從英法傳至南韓 ，引起南韓一片緊張。又有傳港鐵也發現有臭蟲，還有人上傳了一疑似臭蟲的照片，港鐵當局即全面清查，稱並未發現有臭蟲跡象。但此消息一傳出，因恐懼臭蟲傳至社區，即導致香港 到藥房買殺蟲噴霧人數增加。我所居住的美國住處因是獨立屋，又定期有防蟲蟻公司上門檢查消殺，未見其蹤跡。

其實，即便是香港或大陸的城市，因為這幾十年的經濟發展，生活衛生也大為改善，包括城市大環境或居家小環境，已很久沒有看到或聽說「臭蟲」這個名稱出現在報紙及人們的談話當中了。

臭蟲，粵港人稱之為蝨乸，我們這一批生於上世紀五、六○年代的人，不會覺得陌生。

當年，許多人的居住地及社會衛生條件所限，常遭蝨乸侵擾，有關蝨乸擾人的消息時有所聞。以我所居住的地方為例，因住處是五○年代後在城市邊緣未開發的荒地，房子都是由外來人員搭建的簡陋平房，用料除了四根磚柱，其餘用木板皮搭建，房子防風防潮效果很差；而睡覺的床就是由木板拼成的硬板床，吃飯用的飯桌，甚至吃飯的凳子，一般都是用木板拼製而成。由於南方的天氣潮濕，某些季節蝨子就會出現。

蝨子一般會藏在木板的夾縫中，而大多人在床上睡覺，或把手放在飯桌上，又或坐凳子上，都會被蝨子從縫隙中探頭叮咬，有時蝨子還會鑽到冬天厚厚的衣服裡。一旦被咬，皮膚就會癢得難受，整個晚上或白天都不得安寧。所以一旦發現蝨子出現在家裡，全家都會緊張起來。

當時沒有想到，也沒有條件去購買現在對付蝨子的殺蟲噴霧，基本是採用原始的方法進行殺滅。現在想來，原始的方法很有效也很有趣，特在此向各位分享。

具體操作一是揭起床上的草蓆子，雙手提起豎立的寬約五十公分的床板，往一端猛向地上撞擊，利用撞擊產生的巨大衝擊力，將躲藏在夾縫中蝨乸顛震出來。撞擊使活蝨子落在地上，有時我們會用手將其捏死，即有一種強烈的臭味撲入鼻中，難怪人們將其稱為臭蟲。

第二種辦法是燒開一壺水，往床板或凳子飯桌縫隙、草蓆上澆，用滾燙的開水把蝨乸燙死。

實施這兩種殺滅方法很有效，甚至感覺很痛快很解氣，因為這些藏匿在夾縫、使人不得安寧的害蟲終於被剿滅，一段時間不會被咬、痕癢難耐了，有報了一箭之仇之快意。