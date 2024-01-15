三十多年前，父母親來美探親，當時我們住在新澤西州 ，父親呂鐘揚每次去商店，都要買一份世界日報 回來。閱讀時，他一定跟我提到一個名字「王惕吾」，語言中充滿著一種驕傲。我問：「他是誰？」父親說：「東陽老鄉，世界日報的創始人呀。」

小時候我們要填寫各種表格時，看到「籍貫」一欄，會填寫「東陽」，一個父親引以為豪的地名，我雖耳熟能詳卻從未到過的地方。那裡是父親的故鄉，一切來自那裡的人與事，皆是他口中的讚譽，那份濃濃的鄉情深藏在報紙裡，讓我覺得只要陪同他一起看報閱讀，他便是滿足了。

一九九六年的八月，我們移居加州。因為父親寫得一手好書法 ，他經常受邀參加社區裡很多書法活動，也曾多次舉辦個人書法展覽，這些對社區的貢獻被報導在世界日報的社區版面，父親從一位忠實讀者成為被報導者，是一份榮耀。

而我自己與世界日報深度結緣，也是一個非常偶然的機會。上北大時，我的專業是英美語言文學，後來留校教書，我喜歡看書、寫文章，但從未想過著書立說，或在報紙雜誌上發表。直到有一天，一位訪美文聯作家問我為何不發表一些我在美國生活的故事？她說：「獨樂樂，不如眾樂樂！」她的一番話醍醐灌頂，點醒了我沉睡的寫作熱情，於是我寫了文章，投稿家園版。二○○九年的最後一天，在世界日報的家園版面上，我見到了自己的名字。

我喜歡家園版的起因，是它彩色的版面和幽默的插圖，我的文章被刊登，我買報紙給父母親閱讀，他們那些耄耋之年的朋友也將家裡訂閱的報紙送到我家，一見面便詢問我的寫作進展。至於我的學生，為了鼓勵他們多用中文寫作，我在課堂上一番豪言壯語，說只要完成一篇作文，老師也爭取自己文章見報。我以身作則，十多年來，陸續在世界日報發表了幾十篇文章，履行我的承諾。

喜歡家園版是因為我可以比較輕鬆參與寫作，這裡的故事敘述著我們身邊的人與事：此心安處是吾鄉。一年三百六十五天裡的每一篇文章，是故鄉、是他鄉人們的經歷，是講述者真實生活的寫照，普通人用質樸的語言，分享著自己的見聞和心境。大家的愛聚在家園，這裡有鄉愁、文化碰撞、中外習俗、社區鄰里、親朋好友、母女婆媳，一篇篇短小精煉、感人親切的文章，陪伴我們度過在異國他鄉的歲月，讀著、笑著，感悟時光流逝。

寫作讓我放慢了忙碌的節奏，有機會伏案沉思，回憶過去，審視今日，展望未來，寫作給我帶來了生活中的沉澱和寧靜。因為寫作，我對周圍發生的事情有了比較敏銳的觀察和感悟，能從中尋找並思索著創作的主題：快樂的時候，世界充滿陽光；憂鬱的片刻，我也會在暗淡的天色裡憧憬著彩虹。

當然，寫作也是件累人的事。有時我去圖書館，一坐就是幾個小時，腰痠背痛的，想到專業作家或文字編輯工作者，真是非常辛苦。現在人們寫文章可以用電腦打字，還輕鬆些，從前作家們靠手寫，一字一句寫出幾十萬字的著作，其中艱辛惟有自知。

一直留戀家園版面的彩色和大標題，直到前些日子，嘗試給「上下古今」版投稿，喜出望外，居然也以氣派的大標題刊登「遠方的家」和「追思裡的遺憾」。

文章見報了，一整天我都樂呵呵的，老公回家見到我這幅模樣，問道：「怎樣，又有新作啦？」我趕緊說：「沒什麼，這回把你寫進『跑鞋的故事』了。」看著家園版面這惟妙惟肖的插圖，就是老公開始跑步前那大腹便便可愛的模樣，我倆笑得樂開了花，也讓跑步群裡的伙伴捧腹大笑了好一陣子。

時光荏苒，不知不覺十多年過去了，回想起這些年來與世界日報的緣分，很奇妙，那收集起來的一篇篇文章成了我歲月裡最珍貴的「財富」。