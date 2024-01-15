作者三姊（左）及其長男。

三姊比我大四歲，在七個兄弟姊妹中，她的心地最善良也最平實。記得小時候，二哥常與父母頂嘴，惹得父親盛怒要打他，三姊總是跑到他們之間當「人牆」，一面大哭，一面阻止。

三姊上北門國小時，成績總是名列前茅，但到五年級，眼睛嚴重近視，卻不懂得向父母及老師反映，沒去矯正，成績遂一落千丈。畢業後，進「台元紡織廠」當女工，任勞任怨。因為她的工作環境多灰塵，民間相信豬血可以清肺，母親常煮豬血湯給她吃。

工作幾年後，她毅然辭去紡織廠工作，到台北拜師學車綉。學成之後回新竹，無日無夜幫人綉學號、改衣服，每天不知工作幾小時，數十年如一日。對三姊，我是打從心底佩服的，她的苦幹實幹精神很像母親，甚或超過母親。

一九七一年三月，我拿到田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）的入學許可及獎學金。當我把這個消息告訴母親時，她老人家很傷心，擔心我隻身在外，一有病痛，誰來照料？母親有這種想法是無可厚非的，不要忘記當年沒有手機，沒有電子信箱，長途電話又不方便；我若出國，母親就像是少了一個兒子，大洋阻隔，再見面難了。

母親雖然反對，但我心意已決，不假踟躕辦理出國，問題是何處來錢買機票？一直鼓勵我出國的二哥，原來在「國光人壽保險 公司」做事，收入頗豐，但在我服役那年，國光保險倒閉了，他變得身無分文，對我的出國經費愛莫能助。

這時，三姊慷慨解囊，將自己辛苦賺來的新台幣十萬元資助我，當時的十萬元不是一個小數目，「愛國獎劵」的頭獎也不過二十萬元。三姊是我「命中的貴人」，如果當年沒有她的資助，就不會有今天的我坐在這裡寫回憶錄了。

我出國後不久，三姊嫁給竹東彭姊夫，生下一位心音不正、需要開刀矯正的女嬰。我當時正在康乃爾大學工作，聽到消息，匆忙將自己僅有的存款 兩千五百美元寄還給三姊。想不到三姊認為「人不能在外窮困」，怕我在美國手頭拮据，竟然分文不收。但三姊仍決心讓女兒開刀，這位女嬰後來成為文筆俱佳的大學碩士。

我於一九八三年赴東南亞 就職，較有機會回台探望母親、家人。每次探望三姊時，她都會特地用赤殼草做糕點請我們，幫我們全家人改衣服。我樂見三姊夙興夜寐地辛苦賺錢，除了養育二男一女，還購置兩棟房屋，一在光華北路，一在南寮。

二○○四年秋，為了讓三姊擺脫「工作就是人生的全部」，外甥們終於說動她到新加坡 拜訪我們。只短短數日，我們帶她坐纜車到聖淘沙，暢遊蘭花園、植物園、夜間動物園，並到新加坡高爾夫俱樂部（SICC）用晚餐，吃泰式蒸魚。後來外甥們告訴我，三姊太喜歡這趟旅遊，回台後足足整年見人就誇耀她的星洲之旅。

三姊手巧，她不僅車綉「百年好合」、「松鶴延年」送我們，還特別綉「聖誕快樂」送給我的孫兒。她幾年前退休，我鼓勵她的兒女幫她開個綉展，一方面展示她的車綉成品，一方面肯定她的藝術才華。

去年九月，我們從新加坡搬回美國養老，途經台灣，依舊拜訪年長的三姊，看到她因人工洗腎，奄奄一息。這次拜訪算是老天保佑，讓我有機會見到三姊的最後一面。抵達美國後，十月四日接到她撒手人寰的消息，我本來應該回台參加她的葬禮，但是新家在裝修，家具在海上快要抵達，又忙著登記維州戶口，買車、買保險……百事纏身，只能在美遙祭。

三姊生性善良、内向、老實，一生努力不懈，為了照亮自己的兄弟、子女，默默地耕耘，「蠟燭成炬淚始乾」。以下是我節錄外甥女「對媽媽的追思文」：

花仙子媽媽，您在今年秋風一起，農曆九九重陽那天，走完八十一個夏轉秋的交接點，離開最不捨您的三個孩子。此去經年，美人樹花季一到，花朵會燃燒出它的花語「依依不捨」的風華。您可知道，您用病後的三年綉出來的巔峰極品，將會是留給世人神乎其技的絕代風華，告訴我們認真活出每一天，因為您用您的作品證明人有無限的可能，任何生命都可以在累積中翻轉出有價值的人生。