打麻將是中國人喜愛家庭娛樂遊戲，周末與節假日家人朋友聚會時，擺開牌桌，既可以談天說地，又可以家長裡短，增進感情，互通有無。

我們這一輩上世紀五○年代在北京出生的一代，按照國內的說法是「生在新社會，長在紅旗下」，從來沒有見到過麻牌，對打麻將一無所知，只知道那是資產階級賭博用的工具。文革期間破四舊，曾經見到紅衛兵燒麻將牌。

我父母都是北大醫院的醫生，醫學領域裡競爭激烈，他們時時刻刻都在關注閱讀各種醫學期刊雜誌，努力提高自己的醫術。我和弟弟後來也都成為醫生，平時父母的耳濡目染，我們的業餘時間也常常讀書消遣。

一九八一年結識了父母醫學院同學的女兒，由於兩邊父母是幾十年的老朋友，互相十分了解，知根知底，我們很快陷入熱戀。女朋友的父母在山西太原工作，而她是在北京姥姥家長大的。姥姥家是一個大家庭，有五個舅舅和姨，加上舅媽和表弟妹們，節假日或周末都會有十幾個人，大家在一起有時間就放鬆一下，打麻將。

結識女朋友兩年後，我們結婚了，很快就有了女兒，太太周末常常和我帶著女兒去姥姥家看望老人家，閒時和家人打麻將。我一開始非常不習慣，一是覺得打麻將是賭博；二是感覺浪費時間。隨著時間的推移，看到大家打麻將時個個集中精力，根據自己手中的牌精選調配，直到成「和」。

看著我太太打幾次之後，覺得挺有意思，需要動腦筋。一副牌有一百三十六張，每個人手裡的十三張牌可以有千姿百態、五花八門的排列組合，不光是看你自己手裡的牌，還要看你的上下家與對門出什麼牌，大家不想留什麼牌，如何算番，如何在最短的時間搶在別人之前成「和」等等。

我開始對麻將有興趣了，首先要記住麻將的術語，比如「和」、「杠」、「碰」、「缺門兒」、「單吊」、「平和」等，把這些術語付諸實踐則需要下一番功夫，躍躍欲試。一開始在太太的指點下，逐漸進入角色，開始明白麻將裡面的邏輯，內心裡也十分驚嘆古人的聰明智慧，發明了這種遊戲。

太太的姥姥家裡人多，我們的女兒是下一代第一個孩子，家裡很長時間沒有這麼小的孩子了，所以家人特別是表姨們都喜歡和我們女兒一起玩，這樣我和太太就有時間和大家一起打麻將。我一開始獨立打牌的時候，快要成和時心跳加速，面色潮紅，也詐和了很多次，家人都很理解，笑笑就過去了。可是我愛鑽牛角尖，一直在反思錯在哪裡，及時接受教訓，以後不再犯錯。

女兒當時兩歲，有時會坐在太太的腿上看媽媽打牌，太太的十三張牌擺在她面前，當女兒看見白板時，她就說：「媽媽有一個『門』。」在孩子的眼中，白板像一座門。太太馬上告訴她：「不要說媽媽有什麼牌，這樣別人就知道我手裡的牌了。」女兒似懂非懂，下次太太再拿到「白板」，女兒說：「媽媽有『門』我也不說。」大家都笑了。

還有一次在我家裡，太太抱著女兒和奶奶聊天，說起鄰居家小朋友是我女兒的玩伴，要搬走了，「孫女以後回奶奶家，沒有鄰居家的小朋友一起玩了，會很單調的。」女兒當時兩歲，聽到後說：「奶奶，不是『單吊』， 是『缺門兒』。」奶奶聽不明白，問她說什麼呢，我和太太則是會心一笑，打個岔過去了。

學會打麻將後，在中國時經常和太太家人周末或假日聚會，飯後大家一起邊聊天邊玩麻將，麻將牌也成了一種連結家人的紐帶。直到八○年代末來到洛杉磯 ，開診所執業行醫，就沒有機會和大家打麻將了。

可是病人裡眾多的猶太 人也打麻將，是猶太麻將，牌和中國的牌是一樣的，麻將的術語都是英文，而且都是推倒和，沒有算番的。和中國不同的是，猶太麻將每年初公布新一年的規章，和前一年有所不同，但所有猶太人打麻將都是一個算法，任何四個互不相識的猶太人湊在一起，用不著解釋就可以打麻將。看過猶太人打麻將，和中國的麻將比起來，推倒和似乎太容易了，沒有把麻將的趣味充分發揮出來，有點可惜。