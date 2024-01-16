作者父親（後排左一）與航空學校同學們合照。

四歲的小孩，很難留得住記憶，但是有一些四歲時的小片段，常常在我的腦海中浮現：我躲在一個儲藏室內，從門縫中偷偷看著正在對面課室聚精會神上課的父親，心裡覺得很踏實，便不會哭鬧。

家父青少年時期，遇上日寇侵華及八年抗戰。他與祖母流落於廣東，十四歲進入憲兵學校，十八歲開始投入抗日戰爭，與日軍纏鬥於粵北一帶。內戰後逃香港 ，養妻活兒，重新為生活奮鬥，但深感在這個國際大都市，若無一技之長很難有所發展，因此雖然當時連生活都有困難，仍然決心繼續求學。幾經打探，即以「遠東航 空學校」作為目標，一方面勤修英文，準備應考，一方面設法籌借學費。

後來獲選攻讀航空工程技師，但是每月港幣一百二十元的學費卻是一個大難題，幾乎是當時的一個月工資，以父親的經濟環境而言，只能夠支持三個月，何況還要養家。為了生計，母親到紗廠工作及住宿，每日工資五元，並暫時將我寄養在朋友家，坐落在名為沙田的鄉鎮。每兩周父母連袂來看我時，拉著我的手，在溪水旁、草地上玩，我雖然非常高興，但又開始緊張不捨，怕他們離去。

後來父親向屈曉圻校長陳情，請求在學校內找些事做，半工半讀。校長看父親的成績不錯，雖然年紀已經不輕，仍然有志向學，對父親很是同情和賞識。他將父親安排在印務室工作及居住，不但省了房租、交通費，也可以幫補學費，我與父親能夠一起住在印務室，感到很幸福。不過學校的建築物裡多了一個小孩，是一個比較特殊的風景，學校的叔叔們也會照應一下，尤其是政府官員來視察時，他們將我藏在儲藏室內，我也從來不會為他們製造麻煩。

為了節省，父親每天只吃一餐，餓得厲害時就買一個麵包充飢，而他的同學們多為富家子弟，中午都一起到外面去吃飯，父親就躺在教室的長凳睡午覺。有一次他們回來後，一位十八歲的小同學進教室時沒看到父親，可能是無心，隨口就說：「怎麼沒有見到那個老傢伙？」父親當時已三十七歲，是班上年齡最大的。父親聽到了有點無奈地坐起來，那位同學很不好意思地向父親道歉。

不過，父親與同學們的相處還是很融洽的，他們對我也是關照有加，例如我想哭鬧的時候，他們會指著教室的門說：「不要哭，看！爸爸在那裡。」

屈校長為了讓父親多賺一點外快，經常從友人處拿到一些航空工程師的新型機種講義，給父親打印及裝訂成册。父親對屈校長的恩惠從來沒忘記，屈校長在生之年，每逢過節，我們都會去拜訪送禮。

父親修完「發動機」課程後，現學現賣，在附近的「九龍汽車修理夜校」任教，又增加了一點收入。如此半工半讀，加上母親的收入，家計漸趨安穩。兩年後受聘於與學校相鄰的「香港航空工程公司」為機械師，工作一段時間後，憑考績升了一級，待遇也增加了。日間工作之餘，父親晚上讀英文夜校來充實自己，打算考工程師執照。

很遺憾地，父親因得了肺結核病，沒有繼續留在航空機械界工作，後來卻因緣際會，在建築業及餐飲界方面有更好的發展。但是他在遠東航空學校經歷的刻苦致勝精神，與他在抗戰時的克敵致勝精神，是不相上下的。我閱讀了他的日記，加上我朦朧的回憶，雖然他已離開我們很久了，但是我對這位萬能老爸敬佩有加，他的奮鬥對我日後也有潛移默化的功效，我也很珍惜與遠東航空學校所結下的這段既鮮活又矇矓的緣分。