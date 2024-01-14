這次南美行在智利首都聖地牙哥 （Santiago）的一個熱鬧市集裡，我驚喜地發現，一個專賣刨冰的攤位上，店家正用力地搖著他那手搖式的刨冰機為顧客服務。當我看到那片片被搖出來的雪白刨冰時，不禁讓我想起我敬愛的陳伯伯。

陳伯伯和家父不僅年齡相仿，身高體重也不相上下。我們兩家中間隔著一間理髮店，在北投政戰學校旁各開了一間小飯館和一家雜貨店，我們家飯館裡所需的油鹽醬醋茶，幾乎全都是由陳伯伯的雜貨店供應。

陳伯伯老家在福建，一個人隻身來台灣後，和陳伯母結婚開起雜貨店，並領養了一兒一女。因為是獨生女且內向的關係，我除了待在家裡之外，幾乎都是往陳伯伯的店裡跑。雖然雜貨店裡五花八門的東西很吸引人，但主要的原因是陳伯伯待人和靄可親，成天笑咪咪，對我非常照顧。當我在他店裡晃蕩時，他都會找時間陪我聊天，關心我上學的情形。

記憶最深刻的還是，他偶爾會親手用店裡的那台手搖刨冰機弄碗刨冰，淋上紅豆、綠豆或加上一些水果請我吃。那白花花、涼冰冰、甜滋滋的關愛，一直讓我難忘。

最讓我懷念和尊敬陳伯伯的地方是，他自動自發無怨無悔地為大家服務掃公廁的美德。因為早先時期，一般家庭很少有完善的衛生設備，大家都需要用公共廁所，用的人一多，公廁難免髒亂得令人裹足不前。這時候我總會看到陳伯伯拎起水桶拿著掃把，把幾間廁所前前後後沖洗打掃得乾乾淨淨。這種精神即使在現今社會都很難找到，這也為我埋下歡喜當義工的種子。

出國多年後，難得回北投探望老鄰居。雖然上次回去時沒看到陳伯伯，但他那接手雜貨店店面改賣一些和軍事野營相關物品的兒子告訴我，陳伯伯現在在家裡帶孫子帶得很開心。當然，我聽了之後也為我尊敬的長者陳伯伯開心！